Elena Lasconi: „Uniți putem face minuni, roboţii ruşi nu au cum să ne distrugă democraţia”

„Să rămână până se numără fiecare buletin de vot. A fost o zi complicată, am fost la Câmpulung, mulţi m-au luat în braţe şi au plâns de ceea ce se întâmplă, am fost și m-am rugat pentru democratţie şi pace şi înțelegere între noi. Noi uniți putem face minuni, roboţii ruşi nu au cum să ne distrugă democraţia. Noi nu am uitat tancurile lor atunci când ne-au ocupat ţatra, înțeleg supprprile, frustrprile și de asta mă aflu aici, acesta este rezultatul pe care politicienii vechi l-au creat. Au creat sistemul lot care a înfuriat poporul. Să dam mai mult credit elitei intelectuale. Este esenţial și să lucrăm cu profesionişti. Îmi doresc să unesc toţi românii. În aceste zile de coşmar, mi-am dat seama că este vorba de democtaţie, despre asta este vorba. Voi fi președintele tuturor românilor, iubesc ţara asta, voi apăra independenţa faţă de Rusia. Doar uniți putem face lucruri minunate. Adevărul, legea vor triumfa”, a declarat Elena Lasconi.