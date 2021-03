Elena Udrea, după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare: Pentru mine a fost un șoc

Elena Udrea a susținut, la Antena 3, că s-a întors în țară cu convingerea că lucrurile în justiție s-au schimbat, dar a aflat că acest lucru nu s-a întâmplat.

”Pentru mine a fost un șoc. M-am întorsc în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poti să te aperi, să aduci probe și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite.

Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce, că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate”, a susținut Udrea.

Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnată marți la 8 ani de închisoare în dosarul în care este acuzată de instigare la luare de mită şi spălare a banilor privind finanţarea campaniei electorale din 2009. Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Decizia Curții de Apel București nu este definitivă.

Elena Udrea a primit mai multe pedepse cu închisoarea între 3 şi 6 ani pentru instigare la luare de mită şi spălare a banilor. Instanţa le-a contopit, iar la condamnarea cea mai grea, de 6 ani de închisoare, a fost adăugat un spor. Astfel, în final a rezultat o pedeapsă de 8 ani de închisoare cu executare pentru Elena Udrea. De asemenea, instanţa a dispus confiscarea sumei de aproximativ un milion de lei de la Elena Udrea.

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, a fost condamnată la 5 ani închisoare cu executare pentru instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor. Ea a primit 3 ani pentru instigare la delapidare şi două pedepse pentru instigare la spălarea banilor, de 3 şi 5 ani. Pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare finală de 5 ani de închisoare cu executare.

Dan Andronic a fost achitat pentru infracțiunile de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. Este singurul inculpat în acest dosar în cazul căruia instanța a dispus achitarea.

Pedepsele dispuse în cazul celorlalți inculpați:

Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) - 6 ani de închisoare, pentru luare de mită

Victor Tarhonm (fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) - 4 ani de închisoare cu suspendare, pentru luare de mită

Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru delapidare