Elena Udrea, infectată cu COVID. „Fiecare cu pragul lui de suportabilitate”

„Da, după un an de când a apărut coronavirusul l-am contactat şi eu. Este adevărat, am fost testată pozitiv pentru Covid.

Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existenţa virusului şi la consecinţele infectării cu el, dar nici nu am exagerat cu măsurile de protecţie. Am reuşit să mă feresc timp de un an, cu mască, dezinfectant şi relativă distanţă socială. Nu am făcut nimic diferit în ultimele zile şi totuşi, de sărbători l-am contactat. Cel mai probabil, după simptome, l-a contactat întreaga familie.

Până acum, manifestarea este suportabilă, dar fiecare cu pragul lui de suportabilitate.

Aşa că nu ştiu ce să vă recomand să faceţi sau să nu faceţi, ca să reuşiţi să fiţi ocoliţi de virusul acesta. Se pare că până la urmă, se întâmplă tuturor... Vă mulţumesc celor care va gândiţi la noi pentru gândurile bune şi urările de sănătate grabnică! Doamne, ajută să trecem toţi, cu bine, prin această încercare!”, a scris Elena Udrea vineri pe Facebook.