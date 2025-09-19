UPDATE Elevă de clasa a VII-a din Iași de la școală cu renume ajunsă la spital după ce a fumat un vape cu substanțe interzise. I s-a făcut rău în timpul orei

O elevă de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași a ajuns la spital miercuri, 17 septembrie, după ce i s-a făcut rău la ore. Copila consumase un dispozitiv de tip vape și o băutură energizantă, înainte să intre la cursuri.

UPDATE

„Pacienta s-a prezentat cu tulburări de echilibru, cu amețeli, după ce a vapat. A fost internată în secția de toxicologie a Spitalului de Copii. Este monitorizată, tratată simptomatic cu evoluție favorabilă și externată în cursul zilei de astăzi”, a declarat dr. Cătălina Ionescu, managerul Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Directoarea școlii, Luminița Doru, a declarat pentru Radio Iași că fata a fost asistată de personalul medical al unității, iar pentru că starea ei ridica semne de îngrijorare, a fost chemată ambulanța. Totodată, au fost informați părinții și poliția.

În urma discuțiilor, eleva de clasa a VII-a a povestit că a fumat dintr-un vape pe care l-a primit de la o colegă de clasa a VIII-a. Dispozitivul fusese achiziționat de pe internet, potrivit declarațiilor celor două eleve. Directoarea a recuperat aparatul și l-a predat polițiștilor, după ce a sesizat Biroul de Siguranță Școlară și Secția 4 Poliție.

„Am fost anunțată de asistentul medical că o elevă de clasa a VII-a se simte rău. M-am deplasat în clasă, fetița era în timpul orei de curs când i s-a făcut rău. I-a fost acordat primul ajutor de către asistentul medical, dar am decis împreună că este cazul să chemăm ambulanța. Fata ne-a spus că dimineață, fără să mănânce, a consumat un energizant și a fumat dintr-un dispozitiv de tip vape. Mi-a spus că vape-ul i l-a dat o elevă de clasa a VIII-a. Eleva de clasa a VIII-a afirmă că l-a achiziționat de pe un site, iar fata de clasa a VII-a a rugat-o să îl aducă și l-a folosit. Am recuperat dispozitivul și pentru că am simțit că ceva este în neregulă, în sensul în care fata avea niște simptome mai neobișnuite, am considerat că este mai bine să informez și poliția”, a declarat Luminița Doru, directoarea Școlii „B. P. Hașdeu” din Iași, pentru Radio Iași.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a confirmat incidentul și a anunțat că poliția face verificări pentru a stabili proveniența substanțelor.

„Din informațiile noastre, pe 17 septembrie, directorul unității de învățământ a anunțat ISJ că a fost apelat numărul 112, deoarece unui copil i s-a făcut rău. În contextul general identificat, directorul unității a solicitat și ajutorul Biroului de Siguranță Școlară și al Poliției, care fac verificări. Măsurile pe care unitățile de învățământ le iau sunt în special cele care trebuie să învețe copiii că tot ce ceea ce vine din exterior sau din lumea online, reprezintă un spațiu unde pot fi și pericole”, a precizat Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a ISJ Iași.

Publicitate și alte recomandări video