Elevi cu idei mari: Au înfruntat scena, juriul și propriile limite la Maratonul pentru Educație Antreprenorială

Evenimentul a adus în prim-plan opt echipe de liceeni din județul Iași, reprezentând cinci licee: Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Iași și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani. Concursul face parte din Programul Național „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, aflat la a treia ediție și desfășurat în 27 de județe, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, Universității de Vest din Timișoara și Asociației Naționale a Antreprenorilor.

Locul I a fost ocupat de echipa Creative Land, formată din elevi de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani. Locul al II-lea a fost câștigat de Zebra Link Group, echipă de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, iar Premiul a III-lea a fost obținut tot de elevi de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, pentru proiectul Pit Shop Boys.

Proiectele tinerilor au vizat domenii variate, iar reporterii „Ziarul de Iași” au discutat cu o parte dintre echipele participante.

Ana-Maria Răduț, elevă la Colegiul Național „Emil Racoviță”, a vorbit despre Catalyst Volunteer, o aplicație care facilitează legătura dintre voluntari și organizațiile care caută sprijin.

Ideea îi aparține colegei sale de echipă, Serena Stoica, care a spus că ideea planului de afaceri a plecat chiar dintr-o experiență personală.

Teodor Costan, elev la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, a pregătit, alături de echipa sa, proiectul Ghid Job.

Un alt exemplu este cel al Ioanei Muntenașu, de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, care a gândit alături de colegii săi un plan de afaceri pentru o platformă care să vină în sprijinul elevilor de la liceele economice.

Programului Național „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, desfășurat sub egida Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Iași, a implicat 480 de elevi din cinci licee ale județului în sesiuni de educație antreprenorială. Obiectivul principal a fost nu doar dezvoltarea unor afaceri, ci și descoperirea vocației fiecărui tânăr.

Cristina Chiriac, președinta CONAF, a evidențiat dimensiunea națională și impactul extins al proiectului derulat în 27 de județe și susținut de Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor. Finala națională este programată pentru 2 iunie, la București.

„E o echipă formată din profesori, elevi, antreprenori, inspectorate generale, autorități locale, autorități județene, toate având ca scop descoperirea vocației în rândul tinerilor de liceu. În primii doi ani de zile am avut peste 20 de mii de elevi care au beneficiat de mentorat și de cursuri de antreprenoriat. Doar anul acesta am reușit să dublăm cifra, adică în cei trei ani de zile peste 40 de mii de elevii au beneficiat de educație entreprenorială și mentorat. Dacă am reuși să multiplicăm proiecte de genul acesta de cel puțin zece ori, România ar arăta altfel – nu am mai vorbi despre asistați sociale, despre tineri care fac două-trei facultăți până își descoperă vocația, despre tineri care nu își găsesc locul de muncă și despre o reducere a atractivității societății românești”, a transmis Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF.