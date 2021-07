Elevii care au luat media zece la Evaluare şi Bacalaureat au fost premiaţi

Elevii premiaţi provin atât de la şcoli din municipiul Iaşi, dar şi de la şcolile din judeţ, din Paşcani sau Târgu Frumos. În cadrul ceremoniei de premiere, cadourile şi diplomele au fost oferite de către primarul Mihai Chirica şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Luciana Antoci, cele două instituţii organizatoare a evenimentului. Alături de aceştia, în deschiderea manifestării, a luat cuvântul şi şeful CJ, Costel Alexe, prefectul Marian Grigoraş fiind prezent doar câteva minute, înainte de începerea evenimentului.

Evenimentul a fost deschis cu un discurs al primarului Chirica, care s-a adresat atât elevilor, dar şi părinţilor şi profesorilor. Ca în fiecare an, acesta a punctat că tinerii sunt cei care trebuie să clădească viitorul acestei ţări, felicitând mai apoi cadrele didactice pentru rezultatele bune confirmate în fiecare an. "An de an, Iaşul îşi reconfirmă statutul de oraş al şcolilor excepţionale şi al dascălilor extraordinari! Continuaţi să şlefuiţi cu aceeaşi pasiune aceste nestemate de o valoare inestimabilă!", a afirmat edilul.

Prezent la eveniment, Costel Alexe a subliniat că este nevoie de investiţii în educaţie, acesta fiind viitorul tuturor, a felicitat conducerile şi echipele ISJ de la Revoluţie şi până în prezent, dar şi eforturile profesorilor şi ale elevilor cu rezultate bune şi foarte bune din judeţ. Şefa ISJ Iaşi, prof. Luciana Antoci, a vorbit despre eforturile depuse de elevi, mai ales în context pandemic, de importanţa sprijinului părinţilor şi al profesorilor în dezvoltarea elevilor, dar şi despre reuşitele tuturor elevilor din judeţ la diferite discipline.

"Vorbim despre un moment de strălucire care cuantifică ani de efort, de muncă, de concentrare, de luptă cu obstacolele şi cu limitele. Fac astăzi un gest de mulţumire tuturor colegilor noştri care au adus plus valoare în educaţie înfruntând rigorile, frământările, interogaţiile, limitele impuse de acest context pandemic. Trebuie să remarc faptul că disciplinele de limba română şi matematică au ocupat locul întâi la nivel naţional. Pe de altă parte, din perspectiva mediilor de 10, ne situăm pe locul doi la nivel naţional, iar la promovabilitate ocupăm cea de-a treia poziţie", a precizat Luciana Antoci.