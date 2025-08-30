Elevii de la nouă școli din județul Iași vor merge și în acest an la toaleta din curte. Numărul acestora, în scădere de la an la an

Nouă școli din județul Iași vor începe anul școlar 2025–2026 cu toalete încă neconforme. Elevi din comunele Andrieșeni, Lungani, Dolhești, Popricani, Tansa și Țibana vor fi nevoiți să folosească și în acest an grupuri sanitare din curte.

Chiar dacă numărul unităților de învățământ cu toalete exterioare scade treptat, nouă dintre cele 585 de școli din județ rămân cu această problemă. Conform unui raport al Inspectoratului Școlar Județean Iași, prezentat în Colegiul Prefectural joi, situația se explică prin întârzieri ale lucrărilor, procese încă nefinalizate sau proiecte abia începute.

Școlile din județul Iași care vor începe anul școlar 2025-2026 cu toaletă în curte sunt următoarele:

Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” din comuna Andrieșeni (motiv: litigiu cu titlul de proprietate);

Școala Primară din satul Spineni, comuna Andrieșeni (motiv: litigiu cu titlul de proprietate);

Școala Gimnazială din satul Zmeu, corp A și B, comuna Lungani (motiv: nu au început lucrările);

Școala Gimnazială din satul Goești, corp B, comuna Lungani (motiv: nu au început lucrările);

Școala Gimnazială din satul Brădicești, corp B, comuna Dolhești (motiv: nu au început lucrările);

Școala Gimnazială din satul Vânători, comuna Popricani (motiv: lucrări în curs de realizare);

Școala Gimnazială din satul Tansa, comuna Tansa (motiv: nu au început lucrările);

Școala Primară Nr. 2 din satul Domnița, comuna Țibana (motiv: nu au început lucrările);

Școala Primară din satul Vadu Vejei, comuna Țibana (motiv: nu au început lucrările);

Numărul școlilor cu toaletă în curte, în scădere în ultimii ani

Așa cum a afirmat și inspectorul școlar general adjunct Florentin Traian Ciobotaru la Colegiul Prefectural, în județul Iași numărul școlilor cu toaletă în exteriorul clădirii a scăzut vizibil în ultimii ani. De exemplu, în anul școlar 2018-2019 erau 207 unități de învățământ cu toaletă în curte, iar în anul școlar 2019-2020 numărul acestora a scăzut la 206. Anul trecut (2024-2025), ISJ Iași a transmis că 15 unități de învățământ au toalete neconforme.

„Lucrurile au mers foarte bine în anii din urmă. De la aproape 40, am ajuns la nouă. Facem tot ce ne stă în putință să rezolvăm și cu cele nouă”, a precizat inspectorul școlar general adjunct la Colegiul Prefectural.

