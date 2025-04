Elevii de la Școala EuroEd, primul loc la un concurs de robotică desfășurat în Creta/FOTO

În perioada 11-14 aprilie 2025, 12 elevi de clasa a III-a de la Școala Primară EuroEd din Iași au reprezentat România la Minoan Robotsports Competition (MRC Global Olympiad), desfășurată în Creta.

Evenimentul a reunit aproximativ 3.400 de participanți din 34 de țări. Micii roboticieni au fost organizați în patru echipe – Athena, Apollo, Argus și Artemis – și au concurat la patru probe tehnice și sportive: Mountain Bike, Marathon, Archery și Girling, aceasta din urmă fiind dedicată exclusiv fetelor. Fiecare echipă a participat la câte două probe, iar pentru fiecare probă a fost construit un robot diferit, adaptat cerințelor specifice.

Performanța de vârf a fost obținută de echipa Athena, alcătuită din Ema Brândușa Borș, Emilia Baisan și Ilaria Elena Antighin, care a obținut Premiul I la proba Girling – un sport robotic inspirat din curling, adaptat pentru fete.

„A fost primul an în care s-a desfășurat această probă și a fost o adevărată provocare, pentru că a trebuit să proiectăm, implementăm și testăm robotul fără un model anterior. Nu am avut după ce să ne ghidăm, am fost ca niște deschizători de drumuri”, a explicat conf. univ. dr. Gladiola Andruseac Petroiu, coordonatoarea clubului de robotică EuroEd și cadru didactic la Facultatea de Bioinginerie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” (UMF) din Iași.