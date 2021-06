„Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu.„Propunerea pe care am făcut-o și pe care am motivat-o - da, din toamna anului 2022, un an școlar mai lung”, a confirmat ministrul. „Cu siguranță vacanța de vară va fi mai scurtă”, a mai spus ministrul, care a refuzat însă să dea niște termene.

„Suntem printre ultimele țări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari, nu numai în România, este drept, ele vor trebui să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând, este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri”, a explicat Sorin Cîmpeanu potrivit Digi24.

Elevii din România merg 167 zile la școală. În Italia și Danemarca – 200, Olanda – 189, Serbia - 170

După cum se vede din harta de mai jos, puține state oferă elevilor peste 11 săptămâni de vacanță de vară iar printre ele se află: România, Italia, Spania, Portugalia dar și Blugaria.

Vacanța între 9 și 11 săptămâni: Ungaria, Serbia, Bosnia, Suedia, Finlanda, Grecia.

Vacanță între 7 și 9 săptămâni: Polonia, Cehia, Slovacia, Franța, Norvegia.

Vacanță de vară sub 7 săptămâni: Germania, Elveția, Marea Britanie.

