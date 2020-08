Elevii vor afla pe 7 septembrie cum se vor desfășura cursurile. DSP face analiza

Mai sunt doua saptamani pana cand parintii vor afla cum vor incepe scoala copiii lor. Potrivit secretarului de stat din ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, pe 7 septembrie directiile de sanatate publica vor anunta datele epidemiologice in functie de care scolile se inscriu intr-unul din cele 3 scenarii: verde, galben sau rosu.

Scenariul verde presupune ca toti copiii vor merge la scoala. Cel galben presupune educatie mixta: fata in fata si online, in timp ce un scenariu rosu ar tine cursurile doar in mediu virtual. Deciziile DSP vor fi la baza inscrierii fiecarei scoli intr-unul din cele 3 scenarii, precizeaza Andrei Baciu.

"Toate procesele care tin de organizarea scolilor sunt deja publice, in linii mari acelea vor fi. E loc de imbunatatire. Asteptam recomandari din partea oricui are astfel de recomandari. Ca puncte importante de reper, ce e mentionat in acel proiect de act normativ este mentionata si data de 7 septembrie, cand Directiile de Sanatate Publica vor evalua starea epidemiologica a fiecarei localitati. Vorbim de cele 3 scenarii si, ca sa se poata identifica ce scenariu se aplica fiecarei scoli, fiecarei localitati in parte, acest lucru incepe pe data de 7 septembrie, cand DSP-urile vor evalua rata de transmitere. Se face o informare catre inspectoratele locale, catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta si se pune in miscare mecanismul, astfel incat sa se poata seta locul in care se gaseste fiecare localitate si masurile pentru deschiderea anului scolar", a spus Baciu.