Elevul ieșean Andrei Nemțișor, medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori

Cei patru elevi români care au participat la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2025 s-au întors acasă cu patru medalii de argint, câte una pentru fiecare. Printre aceștia se numără și elevul ieșean Andrei Nemțișor, care studiază în clasa a VIII-a la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași.

Andrei Nemțișor se pregătește pentru olimpiade încă din clasele primare. A debutat la concursuri în clasa a IV-a, când a obținut o medalie de aur la etapa națională a Olimpiadei de Informatică. De atunci, pasiunea s-a transformat într-o rutină de pregătire intensă: câte 3-4 ore pe zi.

„Am muncit foarte mult pentru acest premiu, a însemnat mulți ani de pregătire. Este al doilea premiu la o competiție internațională și sper să reprezinte începutul unui drum plin de succes”, a declarat Andrei pentru „Ziarul de Iași”.

Tot anul acesta, elevul ieșean a obținut medalie de aur și punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (JBMO 2025). În palmaresul său se adaugă proaspătul Argint european, câștigat după două zile de concurs intens, cu câte trei probleme rezolvate în patru ore.

Elev încă din clasa a V-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Andrei Nemțisor o are ca îndrumător pe profesoara Lucia Miron. De asemenea, el a urmat cursurile centrului de excelență Infogym – Hai la Olimpiadă, sub îndrumarea lui Andrei Boacă, un alt fost olimpic internațional.

„Andrei a participat în fiecare an la olimpiada de informatică, obținând premii, medalii și calificări în lotul restrâns. Talentul, pasiunea, determinarea și munca lui Andrei au făcut posibile aceste rezultate remarcabile – Medalie de Argint la Concursul Internațional Info(1) Cup, premiul I și Medalie de Aur la ONI și acum Medalie de Argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori. Urmează o nouă competiție pentru Andrei, Balcaniada de Informatică pentru Juniori la care îi urăm mult succes!”, a subliniat profesoara lui de informatică, Lucia Miron.

Patru medalii de argint pentru România

Succesul lui Andrei face parte din performanța colectivă a lotului României, care s-a întors cu patru medalii de argint de la cea de-a IX-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, organizată în Shumen, Bulgaria. Olimpicii României sunt:

Andrei Nemţişor, clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” din Iaşi;

Horia-Andrei Boeriu , clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București;

, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București; Traian Danciu , clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Școala Europeană” din București;

, clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Școala Europeană” din București; Matei Ștefan Iordache, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Lotul a fost coordonat de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), prin Mihai Bunget de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu și Andrei Boacă de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier MEC, și Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.

