Elicopterul Black Hawk al Poliției Române a survolat centura Iașului. Urmează amenzi prin poștă pentru viteză?

Mai mulți ieșeni au văzut astăzi, în intervalul 15.30-16.00, un elicopter albastru cu inscripția Poliție survolând deasupra centurii, în dreptul localității Uricani.

Elicopterul a zburat până la giratoriul de la ieșire din Uricani, unde a întors cu o manevră aproape de sol, în dreptul celor două terenuri de sport. Acesta s-a întors din nou spre Vaslui, zburând cu „viteză de croazieră”, deasupra șoselei de centură.

Până la acest moment, reprezentații Poliției nu ne-au confirmat dacă acest avea o misiune specifică sau era în modulul „control trafic”.

Drumurile naţionale cu risc rutier ridicat sunt monitorizate din aer de Poliţie, cu ajutorul elicopterelor, pentru supravegherea traficului, intervenţii rapide în urgenţe, control în situaţii speciale şi măsurarea fluxului rutier, a amintit, sâmbătă, IGPR, într-un comunicat de presă.

„În cele 358 de ore de zbor, cele trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naţionale cu risc rutier crescut: DN1, DN2, DN3 , DN5, DN6, DN7, DN2A, DN2B, DN21, DN25, DN26, DN39, DN54, DN64 DN65, DN66, DN67, DN73, DNCB, VO6F, precum şi autostrada A2 Bucureşti – Constanţa”, precizează IGPR.

Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere, dintre care 382 pentru depăşire neregulamentară, iar 12 pentru alte abateri, precum neacordarea de prioritate pietonilor, pentru şoferii care nu purtau centura de siguranţă, dar şi pentru folosirea telefonului mobil, încălcarea marcajului sau circulaţie pe sens opus.

