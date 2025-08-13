Elicopterul poliției, coșmarul șoferilor grăbiți din Iași: peste 280 de amenzi în 2025. Ce nereguli se văd mai bine din aer și cum vin sancțiunile

Șoferii ieșeni au tot mai multe motive să fie atenți la comportamentul din trafic. Elicopterul albastru Airbus al Poliției Române, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană, a devenit o prezență obișnuită pe cerul Iașului.

Aparatul survolează zilnic drumurile naționale din județ și nu doar aici – misiunile sale se extind și în județele Neamț, Botoșani, Suceava și Bacău.

Sunt vânate mai ales depășirile neregulamentare

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, zborurile fac parte dintr-un plan național de monitorizare aeriană a traficului, început anul trecut.

„Periodic, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași acționează, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I., astfel că traficul rutier este survolat şi supravegheat cu un elicopter dotat cu sistem de tip FLIR, pentru observarea electro-optică, cu transmiterea în timp real a imaginilor. Aceste acțiuni au scopul de a preveni şi combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în special combaterea depăşirilor neregulamentare și a comportamentului agresiv în trafic. Astfel, de la 1 ianuarie 2025 până în prezent, în contextul acțiunilor de survolare și supraveghere a traficului rutier derulate, polițiștii ieșeni au constatat 283 de abateri la regimul rutier”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

Echipamentul FLIR instalat pe elicopter permite filmarea la mare distanță și transmiterea în direct a imaginilor către echipajele de la sol, care interceptează șoferii surprinși încălcând regulile. Astfel, șoferii monitorizează în tip util direcția zborului aparatului atât pe aplicații cât și vizual, iar locul și direcția acestuia este anunțată mai mereu pe grupurile cu tematică auto de pe rețele. Cea mai frecventă abatere constatată este depășirea neregulamentară, una dintre principalele cauze de accidente grave în județ.

Amenzile pot ajunge la contravenient și la șase luni de la abatere

Procesul de sancționare se desfășoară la fel ca în cazul amenzilor surprinse de radarele fixe sau mobile: poliția rutieră trimite proprietarului autoturismului o solicitare de identificare a persoanei care se afla la volan în ziua și ora filmării, iar ulterior este emis procesul-verbal pe numele conducătorului auto. Amenzile trebuie plătite la direcțiile locale de taxe și impozite, iar sancțiunea poate ajunge la destinatar chiar și după șase luni de la abatere.

Primele elicoptere echipate cu astfel de sisteme au intrat în dotarea Poliției Rutiere în primăvara anului trecut, fiind folosite în misiuni coordonate la nivel național. În octombrie 2024, unul dintre aparate a fost adus la Iași, de unde acționează frecvent pe drumurile din întreaga regiune. Autoritățile susțin că măsura are ca scop creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente în zonele cu risc ridicat.

Publicitate și alte recomandări video