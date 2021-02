Elisabeta Lipă, vicepreşedintele Comitetului Olimpic, a fost diagnosticată cu COVID-19

Elisabeta Lipă a cinfirmat la Antena 3 că a avut simptome uşoare şi că este în izolare acasă, sub supravegherea medicului.

”Nu ştiu de unde am luat acest virus. Din păcate, acest virus poţi să-l iei de pese tot. Nu am nicio idee de unde m-am infectat, că m-am protejat. Aşa că, fiţi atenţi”, ”, a declarat Lipă la Antena 3. Elisabeta Lipă are 56 de ani.