Elite politice cu comportament elitist și discurs populist

Universitatea „Petre Andrei” din Iași a organizat, pe 28 martie 2025, dezbaterea „Elitele politice la rotativa istoriei. Alegerile din 2024”, prilejuită de lansarea numărului 47 (primul număr din 2025) al Revistei de științe politice Polis. Scopul dezbaterii a fost analiza rolului elitelor politice în definirea parcursului României, în tranziția postcomunistă (1990-2007) și după aderarea României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007), precum și analiza alegerilor din 2024 (legislație, organizare, rezultate) și relevanța acestora într-un context internațional dinamic, marcat de rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii (SUA, 2024). La eveniment au participat autori ai articolelor din cel mai recent număr al revistei, politologi, sociologi, reprezentanți ai partidelor politice și studenți.

În deschiderea dezbaterii, politologul Anton Carpinschi a ținut să precizez că Polis reunește nume importante ale științelor social-politice românești din București, Iași, Cluj, Timișoara, universitari, cercetători, profesori din ciclul universitar preocupați de ceea ce se întâmplă în politica națională, europeană și internațională. Profesorul Carpinschi a trăit o bună parte din viață, ca mulți dintre cei prezenți la dezbatere, într-o atmosferă dominată de gândirea captivă a regimului comunist, evocată din perspectiva unui est-european de la gurile Dunării cu o „stranie percepție a vecinătății impuse”. În articolul din Polis, Anton Carpinschi ne invită la un exercițiu de introspecție (anamneză) a propriilor noastre gânduri spre a detecta simptomele gândirii captive „atunci când vremurile de răscruce se prăvălesc peste noi și dinspre Răsărit și dinspre Apus”.

Referidu-se la propria contribuție, profesorul Carpinschi a precizat că „…acest joc al elitelor politice la rotativa istoriei și aventura alegerilor din România, din anul 2024, îmi declanșează un val de întrebări care mai de care mai deconcertante: cum germinează sămânța naționalismului demagogico-populist sub straturile adânci ale ignoranței, indolenței și corupției unei clase politice nărăvită în rele și a unei populații slab educate? De ce trebuia să apară un personaj precum Călin Georgescu în țara unei revoluții anticomuniste avortate? De ce mulți dintre noi suntem atât de lipsiți de încredere în noi și între noi? De ce a prins atât de bine mitul mioritic al fatalismului pe plaiurile carpato-danubiano-pontice? Cum poate contracara coaliția democrațiilor europene valurile provocărilor și amenințărilor dictaturilor și autoritarismelor venite din direcții opuse?ˮ.

Naționalismul economic are o lungă tradiție în România, care începe încă din perioada Unirii Principatelor (1859), când putem vorbi despre un naționalism pragmatic, declarativ, de emancipare, ajungând la naționalismul stalinist practicat de dictatorul Nicolae Ceaușescu. Ne amintim despre ambiția prostească a dictatorului comunist de a rambursa creditele externe contractate de România pe seama economisirii mărfurilor alimentare și valorificării acestora pe plan extern. Prezent la dezbatere în calitate co-autor al articolului „Noua retorică a naționalismului economic: suveranismulˮ, împreună cu Otilia Bălinișteanu și Cristian Manolachi, profesorul de economie și istoria gândirii economice Gabriel Mursa a ținut să sublinieze următoarele: „Mă aflu la a treia colaborare cu Polis, la invitația profesorului Sorin Bocancea. Am scris despre COVID-19, ca un economist. Am scris despre războiul din Ucraina, tot ca un economist. Acum am scris un articol care vrea să fie o combinație între economie și una dintre ideiile mele care e legată de știința politică. Ideea acestui articol pornește de la teza că această gândire naționalistă a existat în România și a influențat viața politică și socială. Elitele politice ale României sunt așa cum le vedem cu toții. Trebuie să fim realiști și să ne raportăm la ceea ce poate să ofere România la acest moment din punctul de vedere al elitelor politice. Ceea ce astăzi numim suveranism este o etichetă politică nouă pentru o mișcare destul de veche, care a existat inclusiv în perioada comunismului. De aceea, multe dintre ideile acestei mișcări auto-intitulată suveranistă erau practicate și în regimul comunist”.

Sociologul Costel Marian Dalban a avut o intervenție pe tema dinamicii formării politice și a omului politic. „Indiferent dacă vorbim despre o filosofie politică sau despre zona de economie politică, un geografism politic, indiferent de determinații pe care i le arondăm politicului, eu mă întorc la omul politic. Când vrei să studiezi despre această fenomenologie a politicului, trebuie să ai în vedere individul (omul politic). Asta am și făcut de ceva vreme, dar mai concret, printr-o analiză pe care o realizez în teza de doctorat despre cum ajungi om politic în România”. În contribuția sa la primul număr din 2025 al revistei Polis, Marian Dalban a analizat impactul predictorului „vârstă” în formarea elitelor politice în România după comunism. Abordarea empirică a acestei relații arată că politicienii tineri se remarcă printr-un capital educațional relativ ridicat, dar cu influență politică și financiară ceva mai redusă decât politicienii-seniori. Cu cât politicienii avansează în carieră importanța capitalului financiar se diluează și crește influența capitalului social-relațional. Vârsta este un predictor al modului de distribuire a capitalurilor (social, economic, politic), influențând semnificativ carierea politicienilor.

Specialist în geografie politică și statistică spațială, Vicențiu Robert Gabor a prezentat un studiu de geografie. „În general, geografia electorală este un domeniu interdisciplinar care încearcă să facă o conexiune între rezultatele votului și spațiul geografic. De-a lungul timpului, s-au observat o serie de tipologii teritoriale. În mediul urban electoratul este mai liberal, comparativ cu cel rural care are tendința de a fi mai conservator. În urma alegerilor din decembrie 2024, au fost afirmații în spațiul public potrivit cărora tinerii nu prea participă la procesul electoral. Dar trebuie să înțelegem și ce se află în spatele acelor date care descriu participarea la vot. Dacă ne uităm la piramida vârstelor pentru țara noastră, observăm că populația cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani este cea mai numeroasă. Din acest motiv, în toate sondajele această categorie a populației apare într-un procent mai mare”. Distribuția votului urmează, în general, clivaje regionale, care pot fi explicate prin evoluția istorică a structurilor economice și sociale din diferite zone ale țării.

Studiile de geografie electorală arată că Transilvania și Banatul, regiuni cu o economie mai dezvoltată și un grad ridicat de urbanizare, au susținut constant partide de dreapta, în timp ce Muntenia și Moldova au fost mai receptive la discursul formațiunilor de stânga. Aceste diferențe sunt amplificate de factorii demografici, cum ar fi vârsta electoratului și nivelul de educație, care influențează în mod direct participarea și preferințele politice. Particularitățile alegerilor din 2024, inclusiv anularea turului I, au fost semnificative pentru modificarea comportamentului alegătorilor și pentru recalibrarea strategiilor politice. Această schimbare a avut un impact considerabil asupra distribuției voturilor, iar analiza cartografică a rezultatelor pe unități administrativ-teritoriale (UAT) a permis identificarea unor tipare geografice clar definite. Hărțile tematice, realizate pe baza rezultatelor celor mai bine plasate candidaturi, au ilustrat în mod eficient zonele cu susținere electorală intensă, reflectând în același timp polarizarea geografică a opțiunilor politice. Rezultatele de la alegerile din 2024 și, în general, ceea ce s-a întâmplat anul trecut pot fi puse într-o mare măsură pe seama comportamentului elitelor politice. Comasarea alegerilor, candidaturile pe liste comune, stabilirea datelor pentru alegerile prezidențiale, intercalarea turului I și II pentru alegerea președintelui cu alegerile parlamentare, renumărarea voturilor și, ulterior, anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui României nu au făcut altceva decât să sporească neîncrederea oamenilor în elitele politice, instituții, reguli și procese electorale.

Recent, Comisia Europeană a anunțat că activează procedura de „suspendare a plăților” din cauză că România nu a îndeplinit o serie de jaloane (angajamente) prevăzute în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). O parte din plățile prin PNRR sunt suspendate pe motiv că nu s-a făcut reforma pensiilor speciale. Ce înțeleg oamenii din toate acestea? Că cei care compun elita (clasa) politică nu doresc să renunțe la privilegiile pe care și le-au acordat de-a lungul timpului. La fel este și cu problema deficitului bugetar, care este prezentată publicului ca și cum oamenii sunt vinovați de modul cum au fost gestionate finanțele țării. În timp ce elitele politice se deresponsabilizează de rezultatele guvernării, responsabilizează pe cei mulți (poporul) pentru consecințele politicilor publice implementate. Nota de plată va fi plătită nu de către elitele politice, ci de către sectorul privat (mediul de afaceri) prin taxe și impozite și de către sectorul public (bugetari) prin disponibilizări și reduceri de cheltuieli. Avem elite politice cu un comportament elitist și cu discurs populist. Paradoxul este că cei care susțin că au voturile oamenilor și guvernează pentru binele lor, în fapt, guvernează în virtutea propriilor interesele. Aceasta a fost una din concluziile dezbaterii prilejuite de lansarea primului număr din 2025 al revistei de științe politice Polis.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

