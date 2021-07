Elogiul excelenței, „Negruzzi” 2021

O tradiție emoționantă de premiere a performanțelor școlii ieșene, începută încă din anul 2012, a continuat și astăzi, în ambianța solemnă a Primăriei Municipiului Iași, într-un parteneriat educațional cu Inspectoratul Școlar al Județului Iași.

„ Absolvenții de nota 10, fie la finalizarea anilor de liceu, fie la sfârșit de gimnaziu, elevii străluciți care au depașit cu media 10 examenul de evaluare națională și bacalaureatul au fost apreciați de comunitatea ieșeană, au primit coronițe simbolice pentru succesele lor, dar și premii, diplome, cărți, flori, tablete electronice, în decorul elegant și somptuos, cu linii neoclasice, de secol XVIII, al Palatului Roznovanu.

Am asistat la o ceremonie cu fast și respect pentru elevi și profesori, negruzziștii au fost pe podium, după cum școala s-a clasat in topuri naționale, în ierarhii care evaluează performanțele la examene naționale, la concursuri și olimpiade naționale și internaționale sau în zona proiectelor europene și a inițiativelor educaționale creative”, subliniază directorul Colegiului „C. Negruzzi”, prof. dr. Camelia Gavrilă.

Felicitări și aprecieri depline se cuvin elevilor Lascăr Robert, Lefter Amalia și Vârlam Andra-Maria, din clasa a VIII-a, mentori – prof.dr. Mihaela Doboș și prof. Adrian Zanoschi, diriginte – prof.dr. Elvira Rotundu!

„Examenul maturității”, dificil și complex, bacalaureatul, a adus în prim plan pe Lazăr Ilinca și Răileanu Iustina-Mădălina, eleve din clasa a XII D, diriginte – prof. dr. Anca Voicu, profesori coordonatori – Bianca- Alina Burciu, Carmen Tomescu, Florin Iancu.

Prof. dr. Mihaela Doboș: “Având șansa de a fi profesor în Colegiul Național „C. Negruzzi”, am coordonat în fiecare an elevi care au obținut media 10 la examenele naționale, însă parcă niciodată bucuria rezultatului lor nu a fost atât de mare ca acum, în 2021, când trei din cei șapte elevi zeciști ai județului Iași m-au avut la catedră în anii de gimnaziu, alături de colegul meu de matematică, profesorul Adrian Zanoschi. Cred că motivele sunt un amestec de „rațiune și simțire”: am biruit cu toții un subiect dificil și absolut nou la nivel conceptual, am finalizat un ciclu de școlaritate după o programă care nu seamănă cu cea anterioară, am reușit să suplinim absența, întârzierea și uneori precaritatea științifică a manualelor, am inventat prin forțele noastre – în multe săptămâni de ore on-line - o nouă școală și o nouă oră de română. Am reușit împreună, copii, profesori și părinți, să transformăm un „gol” într-un „plin” care, sunt sigură, va rodi vieți frumoase și cariere strălucite.”





Sunt reușite ale elevilor și profesorilor, sunt împliniri care ne bucură, completate de încă 98 de medii generale între 9 și 9,99 la evaluarea națională, de 27 de note de 10 la matematică, după cum și exemenul de bacalaureat consemnează 113 medii între 9 și 9.99, 15 note de 10 la limba română, 10 la matematică, 15 la istorie, 12 – la biologie, 10 la chimie, 12 la informatică etc.

Un corolar de succese care înseamnă efort, pasiune, inteligență, dorință de cunoaștere, din partea elevilor, dar și susținere, implicare, dragoste și responsabilitate dovedite de parinți.

“Este onorant și provocator să lucrezi cu elevi atât de studioși, de pasionați de literatură, de istorie, de subtilitățile limbilor străine! Ca diriginte, relațiile sufletești, afective sunt și mai profunde, observi evoluția, maturizarea tinerilor, trecerea lor prin vârste și etape, deseori contrastante, vezi cum se conturează vocații și idealuri, revolte și interogații, este o întreagă aventură pedagogică din care toți ieșim cu amintiri, emoții și experiențe de neșters.”, apreciază nostalgic prof.dr. Anca Voicu.

Colegiul „C. Negruzzi” își păstrează „ tradițiile alese și opțiunile valorice, iar armonia dintre competența științifică a profesorilor, talentul lor didactic și pedagogic, dăruirea pentru școală și pentru ideea de educație, receptivitatea față de proiectele și sensurile lumii actuale sunt premise firești și certitudini ale succeselor si ale evoluției în timp, dincolo de vremuri, pandemii și contexte imprevizibile...” (prof.dr. Camelia Gavrilă).