eMAG Seller Credit (P)

Pentru toți cei care își doresc să își îmbunătățească performanțele în afacerea de pe Marketplace, eMAG a deschis noi oportunități de dezvoltare, așa că a creat prima linie de finanțare cu dobanda zero*, un proiect de finanțare dezvoltat în parteneriat cu Idea::Bank.

eMAG Seller Credit este un program dedicat celor care doresc sa isi maximizeze oportunitatile de crestere pe canalul eMAG Marketplace – prin acest program sellerii sunt sustinuti sa investeasca in stocuri pentru crestere, fie ca este vorba de stocuri suplimentare pentru produsele deja existente sau de investitii in categorii si produse noi. O astfel de finantare, care poate ajuta sellerii sa beneficieze de economie de scala in negociere cu furnizorii, achizitionand volume mai mari sau o gama mai larga de produse, ii poate ajuta in acelasi timp sa devina si mai competitivi si sa creasca exponential.

In program au fost acceptati pana acum acum peste 1,000 de selleri eligibili, iar plafonul total este de peste 100 de milioane de lei. Cateva avantaje pentru selleri:

• Banii ajung la seller in maximum 3 zile de la momentul la care isi manifesta interesul, iar Idea Bank aproba linia de credit solicitata.

• Sellerii pot aplica la program de oriunde, iar tot procesul se desfasoara remote

• Toate costurile din program sunt zero: dobanda, comisioane administrare cont etc. eMAG susține integral și din resurse proprii contravaloarea dobânzilor liniilor de finanțare accesate de selleri prin acest program. Conditile sunt :GMV: Gross Merchandise Value – cifra de afaceri pe eMAG Markeplace), pe care trebuie sa o realizeze pe eMAG Marketplace, pentru trimestrul urmator celui in care banii au fost trasi din linia de finantare. Plata dobanzii pentru banii utilizati din linia de finantare va trebui achitata de seller, direct catre Idea Bank la finalul trimestrului cu target de cifra de afaceri insa, in cazul in care va atinge sau va depasi targetul transmis de eMAG pentru trimestrul in cauza, la final de trimestru eMAG va achita catre seller intreaga valoare a dobanzii pe care o va achita catre Idea Bank.

• Singura obligatie a sellerilor este sa investeasca sumele accesate prin acest program in cresterea afacerii de pe eMAG Marketplace

• Sellerii pot maximiza in continuare toate instrumentele de pe eMAG Marketplace: Ads, Fulfilment by eMAG, bundles, participare in campanii umbrela.

• Banii pot fi de asemenea utilizati pentru a investi intr-un content de calitate, care sa ajute la cresterea ratei de conversie

Programul dezvoltat de eMAG Marketplace în parteneriat cu Idea::Bank a ajuns deja la a treia rundă de finanțare. Companiile care au beneficiat de acest program au înregistrat un volum al vânzărilor cu 28% mai mare în trimestrul în care au accesat fondurile, față de trimestrul anterior.

Creditele pot fi contractate de sellerii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate: companie înființată de minimum 24 de luni și 12 luni de activitate în marketplace, care au avut o evoluție pozitivă în ultimul an fiscal și au înregistrat o cifră de afaceri între 150.000 și 25 milioane de lei.

Costurile de administrare (deschidere cont, comision administrare, internet banking) sunt zero.

Prima runda de finanțare a fost în valoare de 3,8 milioane de euro, iar cea de-a doua 5 milioane de euro.

Suma maximă ce poate fi accesată de un seller este egală cu GMV-ul generat de acesta în medie pe trimestru, iar valoarea maximă este de 300.000 lei/seller. Aceasta sumă poate fi accesată în maximum trei zile lucrătoare de la momentul acordarii creditului fără a fi necesară deplasarea la sediul băncii.

Recomandări pentru a investi suma contractată prin acest credit:

1. Suplimentarea stocurilor de produse

2. Extinderea gamei de produse

3. Achiziția unor echipamente și tehnologii care să atragă creșterea capaității de producție și reducerea costurilor operaționale

4. Investiții în pregătirea și dezvoltarea personalului sau angajarea unui personal mai calificat, care să contribuie la respectarea promisiunilor față de client