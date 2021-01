Emil Boc: Cred că PNL are nevoie și de Rareș Bogdan, și de Ludovic Orban

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, este de părere că punctele de vedere ale colegilor din PNL trebuie exprimate în interiorul partidului, nu în spațiul public. Boc s-a referit astfel la faptul că prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat recent că Ludovic Orban ar fi trebuit să demisioneze de la conducerea formațiunii după alegerile parlamentare.

”Nu am nicio funcție în PNL și nu îmi doresc nicio funcție în PNL, ca să fie lucrurile clare. În privința dezbaterilor, PNL e un partid viu, dinamic, până la un punct, acest lucru este firesc. Cele exprimate de colegii mei au reprezentat puncte de vedere din interior, exprimate în exterior și eu consider că, până la un punct, precizarea acestor lucruri este firească, dar continuarea acestor lucruri mi se pare nefirească. Cred că dezbaterea trebuie să rămână în partid. Vom avea un Congres când el va fi organizat, potrivit statutului. La acel Congres, sper să fie o competiție între programe politice și mai puțin între persoane”, a spus Boc.

Totodată, Emil Boc a precizat că, din punctul său de vedere, PNL are nevoie și de Rareș Bogdan, și de Ludovic Orban, însă esențial acum este ca partidul să se concentreze pe guvernarea României.

„Cred că PNL are nevoie și de Rareș Bogdan, și de Ludovic Orban, și de Robert Sighiartău, și de alți colegi pentru că toți formăm o echipă, iar cei care vor merge la Congres vor stabili locul fiecăruia, după programul și proiectul politic pe care îl susțin. Consider că acum avem nevoie de performanță în actul de guvernare, acest lucru este fundamental pentru PNL. Problemele noastre interne, ok, au fost punctate, lucrurile acestea s-au dezbătut și în interior, dar a continua în fiecare zi cu aceste lucruri mi se pare ineficient și neproductiv pentru PNL și cred că vom avea înțelepciunea necesară să ne concentrăm pe actul de guvernare”, a mai spus Emil Boc.