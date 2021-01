Eminem a fost nevoit să înveţe din nou să cânte rap după o supradoză

În urma accidentului, el a fost determinat să caute ajutor, astfel că, în 2020, a marca 12 de ani de când nu a mai consumat niciun fel de substanţe.

Într-un interviu acordat pentru promovarea albumului „Music To Be Murdered By: Side B”, lansat recent, Eminem a explicat că supradoza l-a forţat să reînveţe anumite lucruri, inclusiv să cânte rap.

Vorbind despre piesa „Zeus” - în care se scuză faţă de cântăreaţa Rihanna pentru un vers din 2009 în care face referire la agresiunea comisă asupra ei de Chris Brow -, el a explicat că versul a apărut în timpul perioadei în care încerca să îşi finiseze rapping-ul.

„Nu îmi suna nici măcar familiar. Am fost prins cu garda jos. Eram ceva de genul: «Ce dracu', am zis asta?». Am spus-o şi am greşit spunând-o. A fost stupid din partea mea”, a declarat el, citat de NME. „Ştii, de multe ori, mai ales cu înregistrarea «Relapse», când am început să învăţ să cânt rap din nou, din cauza situaţiei cu drogurile prin care am trecut - şi am fost nevoit să învăţ multe lucruri -, era o chestie: «Ei bine, dacă rimează, îl spun”.

Eminem a scris versul ofensator pentru albumul „Relapse” din 2009, dar cântecul respectiv a fost eliminat din setlist. Ulterior, în 2019, el a apărut online.

Scuzându-se faţă de Rihanna în interviu, el a adăugat: „Trebuia să mă fi gândit mai bine. Este unul dintre lucrurile de care nici nu îmi amintesc să le fi înregistrat”.

Rapperul american Eminem a lansat albumul „Music to Get Murdered By - Side B” pe 18 decembrie 2020, după 11 luni de la apariţia surpriză a „Music to Get Murdered By”. Acesta este al 12-lea album de studio al lui Marshall Mathers, pe numele real.