Rapperul american Eminem a lansat albumul „Music to Get Murdered By - Side B”, care vine după 11 luni de la apariţia surpriză a „Music to Get Murdered By”, al zecelea debut consecutiv al lui în topul american al albumelor. Produs de Eminem şi Dr. Dre, albumul cuprinde colaborări cu Skylar Grey, DJ Premier, Ty Dolla $ign, Dr. Dre, Sly Pyper, MAJ şi White Gold.