Emoțiile și informatica – Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (IV)

Continuăm dialogul cu prof.univ.dr. Adrian Stoleriu, Decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, având ca subiect modul în care se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială, AI care promite să le fie când unealtă, când competitor.

În opinia dvs., care sunt acele aspecte ale creației artistice care ar trebui să rămână exclusiv de competența omului – și ce părți pot fi, fără pierderi majore, delegate AI-ului?

Cred că artistul ar trebui să revendice capacitatea sensibilă a operei, adică acea componentă capabilă să creeze, să transmită și să resimtă emoție. Alături de aceasta, omul trebuie să păstreze acea calitate a irepetabilului, a geniului, a expresiei artistice formulate în mod unic, ca rod al talentului artistului, care emite idei și imagini autentice, originale. Capacitatea artistului de a deservi prin creație nevoile superioare ale spiritului, sacralitatea, frumusețea absolută, principiile armonice, frumosul, adevărul, perfecțiunea de forme și idei puse în slujba binelui și a evoluției spirituale și culturale a ființei umane, trebuie să rămână o constantă a creației umane, imitând în sens spiritual creația divină. Inteligența artificială poate prelua toate celelalte componente și procese ale creației artistice, însușindu-și rolul de instrument aflat la dispoziția artistului.

Este emoția, intenția artistică, „gestul” creator ceva ce poate fi reprodus autentic de AI, sau aici se oprește puterea algoritmilor?

Toate acestea pot fi reproduse prin intermediul inteligenței artificiale, însă, așa cum spuneam și mai sus, de cele mai multe ori sub forma unui simulacru. Puterea de procesare a inteligenței artificiale face posibilă generarea unor expresii sau forme vizuale nu doar frumoase, ci și corecte din punct de vedere artistic, facilitând de foarte multe ori procesele de realizare tehnică a unei lucrări, însă adesea se simte că lipsește ceva. Există o serie de limite pe care AI-ul nu le poate depăși, și pe care artiștii cu experiență le identifică sau le resimt imediat. Genialitatea unui artist constă și în a ști când trebuie să se oprească din lucru în realizarea unei opere de artă, în a identifica cu exactitate momentul în care creația sa atinge apogeul calității vizuale și conceptuale. Inteligența artificială nu poate face, momentan, acest lucru, programele de creare de imagini artistice oferind modele sau versiuni nenumărate ale unei opere, fără a discerne însă care este cea mai valoroasă dintre ele. Aici omul (artistul) este suveran.

Dacă ar fi să privim puțin în viitor, cum credeți că va arăta peisajul artei vizuale în următorii 10-20 de ani, ținând cont de evoluția tehnologică?

Este greu de prezis care va fi viitorul artei, dar pot fi intuite câteva trasee destul de probabile. Evoluția accelerată a tehnologiilor își va face tot mai simțită prezența și în spațiul creației artistice, dezvoltând noi forme de artă, în timp ce altele ar putea să intre într-un con de umbră. În acest context, unele dintre ramurile dependente în prezent de noile tehnologii și medii artistice, ar putea fi asimilate parțial sau total de inteligența artificială și tehnologiile viitorului. Pe de altă parte, cred că vom asista și la o reconsiderare a valorii muncii umane, a efortului creator al artistului, care va fi mai tot mai prețuit.

Ce mesaj ați avea pentru tinerii artiști care poate se tem că AI-ul va diminua valoarea expresivității umane în artă? Ce i-ați sfătui pe tinerii care se gândesc să urmeze o carieră în arte vizuale: să învețe să lucreze cu AI, să-l înțeleagă conceptual sau să-l folosească strict ca unealtă atunci când e nevoie?

Pentru cei care au această temere, și privesc inteligența artificială ca pe un risc, cred că este foarte important să-și cunoască înainte de toate „adversarul”. Să se informeze, să studieze și să aprofundeze tot ceea ce se poate cunoaște despre această nouă formă de inteligență, astfel încât aceasta să nu devină cu adevărat un adversar, ci un aliat în procesul de creație. Cel mai bun lucru pe care îl poate face oricine în această privință este să se perfecționeze ca artist, înțelegând atât noțiunile și tehnicile care țin de tradiție, cât și contextul istoric, social și artistic în care trăiește. În felul acesta, artistul este într-adevăr un „copil al timpului său”, după cum susținea cândva Friedrich Hegel, fiind angajat totodată și în evoluția viitoare a artei.

Există riscul ca unii studenți să sară etape esențiale de formare (desen de mână, compoziție clasică) mizând exclusiv pe generatoare AI? Cum pot fi păstrate fundamentele artei?

Da, evident că există acest risc. Tocmai în aceasta constă și mirajul acestor noi tehnologii: obținerea unor rezultate facile, fără parcurgerea și mai ales însușirea unor etape strict necesare în formarea lor profesională. În acest context, fundamentele artei pot fi păstrate prin discernământ și echilibru, prin respectul pentru tradiția artistică, combinat cu deschiderea spre inovație. Trebuie să fim conștienți ca artiștii secolului XXI nu mai pot crea precum cei renascentiști sau baroci, și cred că nici nu trebuie să o facă astfel. Însă cred că este la fel de important, ca studenții să deprindă totodată capacitatea de a discerne valoarea de non-valoare, arta autentică de non-artă, iar această calitate necesită mult studiu și pregătire de specialitate.

