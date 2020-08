Emoționant! Lanț uman la Eforie Nord pentru aducerea la mal a trei salvamari

Mai multi turisti din Eforie Nord au facut, marti, un lant uman, dupa ce trei salvamari au intrat in mare pentru a scoate un barbat aflat in stare de ebrietate, care fusese luat de curenti si se indrepta spre larg. Salvamarii si turistul aveau dificultati in a reveni la tarm din cauza valurilor puternice.

Seful Serviciului Salvamar din Eforie, Gheorghe Vatamanescu, a declarat ca oamenii de pe plaja s-au mobilizat si i-au ajutat pe salvamari sa ajunga in siguranta la tarm.

"O persoana in stare de ebrietate a intrat in mare, a ignorat toate semnele salvamarilor, a fost luata de curenti si se ducea in larg. Au intrat trei salvamari dupa el, nu a cooperat in niciun moment cu acestia, nu a vrut sa i se puna tubul de salvare, sa vina in siguranta la mal. Salvamarii s-au chinuit sa il aduca la tarm, intre timp au obosit. Oamenii de pe mal s-au mobilizat si au facut un lant uman si i-au scos si pe salvamari si pe persoana in stare de ebrietate", a declarat Gheorghe Vatamanescu.

El a mai spus ca pe plaja din Eforie este arborat steagul rosu, care interzice scaldatul deoarece valurile sunt mari si curentii puternici, dar ca oamenii ignora sfaturile salvamarilor si intra in mare, punandu-si astfel viata in pericol.