End of an Era

Deși oamenii de știință spun că timpul este o proiecție subiectivă a omului, viața fiecăruia este marcată de jaloane temporale. Atât ale oamenilor, cât și ale comunităților umane mai mari și ambele însumate au primit numele generic de istorie. Succesiunea epocilor a fost descrisă de marxiști, din rațiuni de propagandă politică, drept „evoluție”, iar activiștii de această obediență s-au denumit emfatic drept „progresiști” în ideea că susținând ideologia cea mai nouă, la modă, ar fi și arhangheli ai progresului, în conformitate cu catehismul marxist care prevedea, în mod necesar, că o epocă mai nouă este, în mod necesar, superioară celorlalte de dinainte, deci „mai bună”. Nu vreau să lungesc vorba excesiv pe acest palier teoretizant, dar nu mă pot abține să nu observ că singurul domeniu unde dezvoltarea și progresul sunt vizibile, cuantificabile, e doar tehnologia, știința aplicată. Da, suntem mai breji decât grecii antici, nu la morală, nu la curaj, nici măcar la filosofie, ci doar la gadget-uri, la telefoane mobile, televizoare cu led și rachete cosmice (de armament nu mai vorbesc!). În rest, halal progres!

Cam cu un deceniu și jumătate înainte de urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei, în Germania, la Mainz, un bijutier meșterea o invenție care, la fel ca roata, va schimba fața lumii. Punând cap la cap presa romană de stors struguri și măsline, cu literele turnate individual inventate de chinezi și cu o matrice metalică în care aceste litere să fie culese pentru a forma rânduri și coloane cuprinzând un text și care, unse cu cerneală, puteau fi imprimate pe un suport vegetal sau textil, devenit apoi hârtie. Dezvoltând tehnologic această invenție, Johannes Gutenberg a inventat tiparul industrial care va marca omenirea în următorii șase sute de ani. Iar tehnologia cu abur adăugată mai târziu va da naștere rotativei de ziare, acea mașinărie pe care am văzut-o în filme scoțând tiraje zilnice de zeci de mii de ziare. Ba chiar, în 1990, „România liberă” și „Adevărul” ajunseseră la tiraje de șapte cifre pe zi. Acest templu al informației perisabile, dar și al cărților de bibliotecă, se numea tipografie și nimeni dintre cei care au avut privilegiul de a-i călca pragul înainte de profesionalizarea computerizată, nu vor uita vreodată mirosurile și zgomotul acelui loc al tiparului industrial. Eu am crescut în tipografia de la Botoșani, unde tatăl meu era redactor-șef, iar mama ziaristă la cotidianul „Clopotul” și apoi am petrecut zeci de ore în moderna tipografie de la Iași, între 1983 și 1986, ca secretar general de redacție la „Dialog”, revista de cultură a studenților Universității „Al.I. Cuza” din Iași. Azi mă gândesc cu nostalgie la nenea Muraru de la Linotypul botoșănean care mă lăsa să-mi scriu numele pe claviatura mare, ca de pian, și apoi apăsa o clapă și din cele două bare de plumb care se topeau în dreapta se zămislea un fel de rând-parafă din metal pe vârful căruia stătea scris, pe invers, Florin Cîntec. Acela era un rând tipografic a cărei lățime se numea zaț și era variabilă în funcție de cum calcula tehnoredactorul coloanele de ziar între care se puneau bucăți de metal numite albitură. Toate acestea se regăseau legate într-o tavă metalică de dimensiunea foii de ziar sau a foii de carte. Pe lângă rânduri, în alcătuirea matriței mai erau zincurile – poze sau desene prelucrate pe o folie metalică lipită de un suport de lemn și, evident titlurile și chenarele care, ca o reverență făcută lui Gutenberg, erau culese la mână. Bineînțeles că apăreau omenești greșeli de culegere, tipărite pe hârtie ordinară (numite șpalturi), pe care le urmăreau și le dădeau la îndreptat corectorii. Totul era verificat de secretarul de redacție și, finalmente șpalturile mergeau la Secția de propagandă de la Partid (da, atunci era doar unul!) care dădea Bun de tipar pentru multiplicare căci partidul comunist era foarte atent la orice formă de tipăritură care ar fi putut fi împotriva intereselor clicii conducătoare și, de aceea, tipografia era un obiectiv scrupulos urmărit și de Securitate. Mirosul înțepător de cerneală tipografică de la calandru și tipar înalt, clăncănitul isteric al rotativei, prelucratul artistic de la zincografie și hăhăiala caldă, omenească cu muncitorii de la zețărie sunt amintiri care mi-au rămas impregnate în memorie. Ca și invitația noastră de nuntă făcută de mâna mea după un desen de Gabriel Brojboiu, cu litere culese de mine și cu un tipar sepia rar, făcut de tipografi pentru mine special. Nu mai amintesc de cartonul velin, culoarea untului, intruvabil, oferit magnanim de șeful de secție ce ne simpatiza pe noi, studenții (eu de la „Dialog” și regretatul Florin Zamfirescu de la „Opinia studențească”), care petreceam mai multe ore în fabrică decât în amfiteatru. Cel care ne-a succedat, Marius Cristian, este și astăzi, probabil, cel mai bun tehnoredactor din Iași – din pură pasiune, căci, altfel, e istoric. Sunt atâtea povești legate de aventura mea în tipografia ieșeană încât ar merita, poate, narate mai pe larg în altă parte. Am vrut aici doar să arăt cât de bătrân mă simt deodată.

După 1990 a fost altceva și e suficient să spun că nu se mai mozolea nimeni de tuș pe degete și nici nu-l mai ancheta Securitatea pe cel care, din neatenție, scăpase la corectură rândul „Nicoae Ceaușescu, președintele Repulicii Socialiste România”i. Am scris altundeva cum în primele zile ale revoltei din decembrie ne-am reunit într-o redacție ideală a revistei „Dialog” trăind exaltarea de a scrie liber și de a ni se înșfăca revista din brațe de oamenii de pe stradă, când ieșeam pe poarta tipografiei. Și mie mi-a propus Boierul Condurache (care a schimbat demult porecla în renume!) să mă alătur echipei entuziaste de la „Opinia studențească” care se va transforma în „Monitorul” și apoi în „Ziarul de Iași”, dar jurnalismul profesionist nu era o atracție profesională pentru mine și m-am mulțumit să scriu, sporadic, în calitate de colaborator. De peste un deceniu, „Ziarul de Iași” mi-a impus o disciplină săptămânală care a dinamitat comoditatea mea nativă pentru care simt nevoia să le mulțumesc lui Toni Hrițac, Nicoletei Nastase și lui Claudiu Raus. Aproape 600 de texte fără sminteală vor constitui, la pensie, o provocare de selectat și editat în volume ca o urmă scripturală care să dea seama de o epocă. O epocă marcată de invenția lui Gutenberg și frâul ferm, elegant și drept, ținut de Toni Hrițac, care, iată, a apus.

O epocă a tiparului care, urmând mersul inexorabil către lumea virtuală, o lume din ce în ce mai infantilizată care se refugiază în povești și vis pentru a fugi de o realitate apăsătoare, s-a încheiat pentru ieșeni pe 31 decembrie 2024. Da, ăsta e mersul inexorabil al istoriei, din păcate! Singura mea melancolie este dată de faptul că distinsul profesor Al. Călinescu nu se va mai duce în fiecare dimineață la Juju, la „Cafeneaua Veche”, să-și bea cafeaua și să citească ziarul mirosind a cerneală proaspătă, după ritualul parizian. Dar Parisul e departe…

iȘi favoritul meu, titlu din „Scânteia”: „Ieri, tovarășul Cioară (Prim-secretarul Bucureștiului) s-a întors pe calea aerului de la Paris”

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

