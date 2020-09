Epidemia imobiliară atacă Zona Metropolitană. Asediu la Rediu. Comuna, gata să se predea

Ofensiva construcţiilor imobiliare testează o nouă strategie: în locul unui parteneriat cu administraţia locală, să preia chiar forumul decizional dintr-o comunitate. Prima ţintă pare să fie comuna Rediu, unde de altfel problemele legate de emiterea unor autorizaţii de construire cu încălcarea legii s-au ţinut lanţ în ultima vreme. Pe portalul instanţelor de judecată pot fi consultate mai multe cauze unde se cere anularea autorizaţiilor emise, în vreme ce clădirile înalte se amestecă printre case.

În Rediu s-a construit masiv în ultimii câţiva ani, noile imobile respectând mai mult sau mai puţin Planul Urbanistic General. Spre deosebire de municipiul Iaşi, unde primăria locală ţine cu dinţii de un PUG depăşit, vechi de peste 20 de ani, Rediu are un plan actualizat şi încă unul în lucru. Informaţia ne-a fost oferită de la viceprimarul Ştefan Paraschiv, care, după 16 ani în funcţie sub umbrela PNL, aspiră acum la un mandat de primar sub pălăria PMP.

Blocuri peste case şi investitori imobiliari peste CL

El însuşi protagonist al unui scandal imobiliar „cât casa“, în care a semnat autorizaţia de construire pentru un bloc construit ilegal cu patru niveluri plus pod, la Breazu, între case, Paraschiv şi-a propus să facă mai mult decât în cei 16 ani. „Sunt convins că împreună putem pune capăt anilor de stagnare şi că putem aduce comuna Rediu în prezent“, scrie Ştefan Paraschiv pe o pagină de Facebook inaugurată cu două luni în urmă.