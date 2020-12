Epidemiile care au decimat Iaşul. Mărturii înspăimântătoare (Partea I)

Gripa spaniolă, în anul Unirii

În sens invers cronologic, ultimele două mari epidemii care au atins şi Iaşul au ajuns, în contextul epidemiei actuale de COVID-19, în atenţia publicului general. Iar ambele au apogeul în urma cu puţin mai mult de un secol: gripa spaniolă şi tifosul exantematic.

Gripa spaniolă este mereu trimiterea favorită a celor care fac comparaţia cu actuala pandemie: apărută în primăvară 1918, a afectat în principal tinerii, a avut o mortalitate foarte mare, diferite analize istorice vorbesc de până la 10%, şi a avut un context de transmisie favorabil.

A fost dusă în mai multe ţări tocmai de către militarii care se întorceau de pe front. Efectele ei în România nu au fost complet documentate, dar se ştie cu siguranţă că a luat viaţa mai multor militari cunoscuţi, eroi ai războiului de reîntregire a ţării.

A afectat şi unul dintre cele mai importante momente din istoria noastră recentă: unirea de la Alba-Iulia, când peste 100.000 de români, delegaţi ai tuturor localităţilor din principatele române, s-au adunat pentru a decreta unirea.

Mai mulţi delegaţi nu au putut fi prezenţi fiindcă finalul anului 1918 este considerat a fi apogeul transmiterii virusul gripal care a generat pandemia spaniolă. Regina Maria a României povesteşte în jurnalul său cum s-a îmbolnăvit în luna decembrie, la scurt timp după ce a fost la Alba Iulia.

„Am fost bolnavă, foarte bolnavă, lovită brusc şi pe neaşteptate, pe la spate, cum s-ar spune, şi am fost ţintuită la pat - tocmai când lumea voia să se bucure alături de mine. Boala m-a luat de sâmbătă: m-am trezit cu capul greu şi dureros, am îndurat cu greu câteva audienţe şi chiar m-am dus cu automobilul la palat (…) Dar mă simţeam stoarsă de puteri (…) Am fost bolnavă - o boală oribilă, dureroasă, cum nu am avut în viaţa mea. Zile întregi de febră chinuitoare şi greaţă, slăbiciune, halucinaţii crunte şi insomnie neîntreruptă, până am crezut că voi înnebuni. Deci aceasta e celebra gripă spaniolă - ei bine, acum ştiu că nu e de glumă cu ea. Eram o fiinţă schimbată, nenorocită, slabă şi adusă în pragul disperării de atîta durere de cap şi stare groaznică de boală care mă lăsa fără vlagă“, scria regina pe 26 decembrie 1918.

O cercetare realizată de Universitatea Bucureşti arată faptul că, la nivel global, gripa spaniolă s-a manifestat între 1918 - 1920 şi este o molimă ce ar fi pornit de la gripa aviară care a reuşit să treacă bariera biologică şi să infecteze omul.

Cercetătorii spun că au existat trei valuri majore ale gripei spaniole, ultimele îmbolnăviri fiind raportate în martie 1920, iar cifrele spune că au fost infectate peste 500 de milioane de persoane, în timp ce numărul morţilor este estimat a fi între 50 şi 100 de milioane, în contextul în care în Marele Război au murit 17 milioane de oameni, iar în Al Doilea Război Mondial urmau să moară alte 60 de milioane.

Miile de morţi, din Iaşi, de tifos exantematic

Gripa spaniolă nu s-a făcut foarte remarcată în România pentru că a venit imediat după o epidemie care a lovit necruţător ţara, înainte de momentul unirii, şi care a avut epicentrul chiar în Iaşi.

Tifosul exantematic a izbucnit în zona Moldovei chiar în momentul în care toată ţara se retrăgea aici, în 1917, în Primul Război Mondial, după ce pierduserăm bătălii pe toate fronturile.

Cu oameni de rând, soldaţi, atât români, cât şi ruşi şi francezi, cantonaţi în zona Moldovei şi cu precădere în Iaşi, tifosul a lovit fără milă: începând cu iarna anului 1917 şi până în primăvara lui 1918 au fost peste 750.000 de cazuri depistate doar în Moldova, culminând cu 125.000 de decese.

Boala era extrem de contagioasă, dar nu era transmisă direct de oameni, ci prin muşcăturile de purice şi păduche. Practic, tocmai condiţiile mizere ale războiului au facilitat răspândirea infecţiei dincolo de orice limită.

Perioada de incubaţie era de până în 20 de zile, iar timp de două săptămâni bolnavul era aproape de moarte: febră foarte mare, erupţii pe piele, fiind raportate afecţiuni vasculare şi nervoase. În Iaşi este cunoscut până astăzi sacrificiul echipei medicale venită alături de delegaţia franceză pentru a ajuta efortul de război.

Medicul şef - Jean Clunet - a format un spital de campanie şi s-a luptat alături de medicii români pentru a ţine epidemia sub control, dar a fost răpus la rândul său de maladie.

Mărturiile din cele câteva luni de la Iaşi sunt înspăimântătoare: boala afectase mai mulţi oameni, nu exista spaţiu unde ei să fie trataţi (de altfel, nici pentru refugiaţii veniţi dinspre Sud nu se găseau spaţii de cazare), spitalele erau pline până la refuz, iar la cimitirul Eternitatea au fost săpate gropi comune.

Ca fapt divers - la nivel naţional, încă de la începutul anului 1917, Serviciul Sanitar al Armatei avea rolul de a preveni şi combate epidemiile, acesta fiind condus de către celebrul medic român - Ioan Cantacuzino, iar imediat după izbucnirea epidemiei de tifos exantematic a luat naştere o structură familiară şi astăzi tuturor românilor - Directoratul Sănătăţii Publice.

Ciuma, molima neagră care a îngrozit Moldova

Tifosul exantematic şi gripa spaniolă sunt, prin apropiere de contemporaneitate, cele mai cunoscute maladii care au afectat România şi zona Moldovei. Dar istoricii ieşeni au realizat ample studii care au relevat faptul că, începând cu secolul al XVII-lea şi până în secolul al XIX-lea, epidemiile de ciumă au făcut ravagii în ţările româneşti, cu precădere în Moldova.

Prima astfel de epidemie în Iaşi e raportată chiar la începutul secolului al XII-lea, 1603 - 1604, o altă epidemie severă a lovit capitala Moldovei în timpul războiului turco-polon - 1675, iar secolul următor a fost raportată o epidemie pe deceniu aproape: 1717-1718, 1725, 1738, 1761, 1771, 1795-1796 şi 1799.

Cele mai lungi şi bine documentate au fost însă epidemiile de ciumă din debutul secolului al XIX-lea, în perioada 1812 - 1819 şi 1828-1830. Sorin Grigoruţă, cercetător ştiinţific ieşean, de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“, a abordat problema ambelor molime în mai multe lucrări ale sale după o cercetare complexă în domeniu.

„Credeau că epidemiile erau determinate de factori astronomici“

În studiul „Măsuri de prevenire a apariţiei şi răspândirii epidemiilor de ciumă în oraşele Moldovei la începutul secolului al IX-lea“, cercetătorul remarcă o atitudine a populaţiei care este destul de similară cu cea de astăzi: un val mare de panică, urmat şi de o serioasă neîncredere.

El explică, de altfel, într-un rezumat al studiului publicat pe platforma scena9.ro, că oamenii din vremea respectivă au văzut ciuma ca fiind o consecinţă a unor dereglări ale condiţiilor naturale.

„Credeau că epidemiile erau determinate de o serie de factori astronomici - eclipse, comete, dar şi de cataclisme - cutremure, inundaţii sau o sancţiune din partea divinităţii pentru mulţimea păcatelor săvârşite“, a explicat Sorin Grigoruţă.

Acesta spune însă că, fără a se lepăda de aceste concepte de gândire, la începutul secolului al XIX-lea reprezentanţii autorităţilor au început să înţeleagă faptul că factorul uman are un rol important în răspândirea ciumei, în baza unor observaţii empirice.

Astfel s-au născut primele măsuri de ţinere sub control a bolii, similare, păstrând proporţiile, cu o parte dintre măsurile utilizate şi astăzi, fiindcă abia în 1894 s-a descoperit faptul că bacilul ciumei era propagat de şobolani şi trecea la om prin puricii de pe aceştia.

„Se folosea izolarea celor bolnavi în propriile case, apoi scoaterea lor şi a celor morţi în afara localităţilor, însoţită de «dezinfectarea» locuinţelor afectate de ciumă (aerisire, spălare şi, uneori, chiar incendiere), stabilirea punctelor carantinale, folosirea «răvaşelor de drum» şi a biletelor de sănătate (dovedeau că trecătorul venea din zone «curate» - neafectate de molimă)“, explică cercetătorul.

În 1819, ciuma a fost depistată întâi în Tătăraşi şi Păcurari

În lucrările sale, Sorin Grigoruţă a identificat şi o serie de momente din epidemiile de ciumă strâns legate de Iaşi. Spre exemplu, acesta arată felul în care medicii erau trimişi să identifice dacă raportările oamenilor vorbeau într-adevăr de această molimă sau dacă era o exagerare a oamenilor, speriaţi de apropierea epidemiei de graniţele lor, din ce povesteau negustorii şi soldaţii care treceau prin zonă.

Cercetătorul dă un exemplu: în vara lui 1819, doi doctori - Rolla şi Plusk - au confirmat existenţa ciumei în cartierele Tătăraşi, Păcurari, pe drumul Socolei şi în satul Tomeşti.

Reticente să ia măsuri care să rezulte în panicarea populaţiei, autorităţile nu au fost 100% încrezătoare în descoperirile acestora aşa că au format o comisie din care făceau parte hatmanul, aga, boieri şi doctorii oraşului care au descoperit ciuma, pentru a verifica mai multe case unde ar fi fost urme de molimă.

Descoperirile acestora au confirmat răspândirea epidemiei până în Iaşi.

Autorităţile nu se temeau doar de efectele economice pe care le presupuneau prezenţa ciumei în ţara noastră, ci de o consecinţă mult mai directă: oamenii intrau în panică şi fugeau din oraşe, unii cu aghiotanţi şi avuţie şi tot, ajungând să se stabilească în câmpuri, în bordeie improvizate, de frica bolii.