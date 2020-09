Erori de curtea şcolii: Politehnica Iaşi – Gaz Metan Mediaş 1-4 (1-2)

Poli: Axinte – Onea, Frăsinescu (’74 - Acka), Baxevanos (’46 - Breeveld), Buşu – Vanzo, Mihalache, Passaglia – Platini, Zajmovic (’68 - A. Cristea), Calcan (’70 -Popadiuc). Antrenor: Daniel Pancu.

Mediaş: Buzbuchi – Butean, Larie, Baco, Velisar (’72 - Niţu) – Popa (’87 - Kassai), Droppa – Romeo (’58 - Sanoh), Deaconu, Trif (’87 – De Moura) – Ciocan (’58 - Chamed). Antrenor: Dusan Uhrin jr.

Cartonaşe galbene: Vanzo (’49), Frăsinescu (’59), Onea (’72) – Romeo (’44), Kassai (‘90^3).

Arbitri: Adrian Cojocaru; Vladimir Urzică, Imre Bucsi.

1-0, min. 2: Zajmovic, cu un şut de excepţie, la colţul lung, aproape de vinclu, din colţul careului mare, lateral dreapta;1-1, min. 8: Larie degajează din apropierea careului propriu, Baxevanos greşeşte, mingea ajunge la Ciocan, care îl driblează pe Axinteşi înscrie; 1-2, min. 30: Deaconu aruncă mingea din jumătatea proprie, Buşu face stop pe piept spre portar, Romeo interceptează şi lobează peste Axinte; 1-3, min. 67: nejenat de nimeni, Buşu înscrie în proprie poartă, din careul mic, după un corner de pe stânga executat de Deaconu;1-4, min. 83: Deaconu, dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri, lateral dreapta.

Pentru cei care nu au văzut meciul și s-au uitat doar la cifre, e aproape imposibil de înţeles cum de o echipă care are posesie net superioară şi câştigă clar la toate capitolele statistice (9-7 la încercări cadrate, 6-1 la şuturi în afara porţii, 7-2 la ocazii şi 11-4 la cornere), pierde la scor un meci, cu 1-4. Paradoxul amintit esteuşor de explicat. În vreme ce gazdele au ratat tot după ce au deschis scorul rapid, oaspeţii au profitat de trei erori uriaşe individuale, au întors scorul şi s-au impus net după ce au înscris (aproape) tot.

Partida a început cum nu se poate mai bine pentru ieşeni, nou-venitul Zajmovic înscriind spectaculos în minutul 2. Elanul unei echipe neomogene, cu jumătate dintre titulari noi, neomogenizați a fost tăiat în minutul 8, când oaspeţii au egalat la capătul unei faze pe care nu o vezi nici în “judeţeană”: o minge bubuită din preajma careului ardelenilor s-a transformat în pasă decisivă după o eroare a lui Baxevanos. A fost doar semnalul gafelor individuale impardonabile pentru nivelul Ligii I. După trei ocazii semnate de Platini (’11), Popa (’15) şi Trif (’21), Buşu a auzit “singur” în loc de “simplu” din partea lui Axinte, la o altă pasă lungă, a crezut că nu e nimeni în jur şi poate să-i stopeze portarului mingea, Romeo a speculat şi a dat un nou gol ca la antrenament. Poli nu a căzut, a avut replică, însă Vanzo (’34, ’44) nu a fost inspirat la finalizare.

Iaşul a început în forţă actul secund, dominând meciul. Calcan în două rânduri şi, mai ales, Zajmovic (’56 – singur cu portarul, la 6 metri, nejenat de nimeni, a tras în Buzbuchi) nu au reuşit însă egalarea şi relansarea partidei. Golul a căzut la poarta cealaltă, Buşu “încununându-şi” debutul catastrofal cu un autogol. Iaşi a continuat să atace, însă a rămas cu ocaziile, semnate de Passaglia (’76), Popadiuc (’83) şi A. Cristea (‘90^4). Iar oaspeţii, mult mai omogeni în condiţiile în care doar Baco şi Deaconu au fost noutăţile din câmp faţă de anul trecut, au răsucit cuţitul în rana moldovenilor în minutul 83, când Deaconu a înscris din lovitură liberă.

Noi transferuri la Poli

^ Rezerve neutilizate la gazde au fost Brînză, Cabral, Fr. Cristea,Balint şi Ciobanu. ^ Frăsinescu a fost schimbat din cauza unei accidentări. ^ Pe banca oaspeţilor au stat doi foşti jucători ai Politehnicii, Răzvan Pleşca şi Moussa Sanoh, ultimul intrând pe parcurs. ^ Informaţia privind iminenta venire în Iaşi a portarului maghiar Levente Bosz, prezentată sâmbătă în „Ziarul de Iaşi”, s-a confirmat. Jucătorul care a evoluat în ultimele două sezoane la Vasas Budapesta a ajuns în Copou în ziua meciului şi va fi jucătorul Politehnicii în următoarele două sezoane. Pancu a anunţat că Iaşul a mai semnat cu un atacant şi mai caută un stoper. Atacantul este Facundo Castro, un argentinian în vârstă de 24 de ani care a evoluat până acum doar în ţara natală, la Racing, Union Santa Fe, Santamarina, All Boys şi din 2018 la Barracas Central, în liga a doua din Argentina. Sud-americanul va veni în România spre finalul lunii în curs, formalităţile pentru aducerea lui în ţară fiind de mai lungă durată. ^ Politehnica mai are suporteri adevăraţi. În ciuda eşecului usturător de sâmbătă, un reputat profesor universitar stomatolog, care nu a vrut să i se facă public numele, va vira astăzi o sumă importantă în conturile clubului, prin intermediul cardurilor puse recent în vânzare de club. Reamintim, aceste carduri vor asigura accesul la meciurile de pe teren propriu atunci când accesul spectatorilor va fi permis pe stadioane.

Declaraţiile tehnicienilor

Daniel Pancu: “Sunt trist. Am început ca o echipă mare, agresiv, cu pressing, am dat gol repede, apoi am plătit tribut mentalităţii şi am făcut un pas în spate. În plus, am primit goluri de cascadorii râsului. A fost un progres faţă de meciul de la Botoşani. Am avut şi ghinion, după ce cu Chindia am avut şansă. La plusuri trec ocaziile create, fotbalul plăcut. Suntem încă într-o perioadă de căutări, avem nevoie de cinci – şase jocuri pentru a intra în tonusul de competiţie. Trebuie însă să adunăm şi puncte în această perioadă. Drumul e lung, e un proces de durată. Sunt convins că suntem pe strada cea bună! Vom arăta mai bine în etapa viitoare”.

Dusan Uhrin jr: “Am început prost, trebuia să avem mai multă concentrare, însă ne-am revenit apoi. I-am forţat să greşească, am jucat pe contraatac şi ne-a ieşit, chiar dacă am apelat la mai multe improvizaţii. Am adus jucători, însă mai avem nevoie, mai ales că nu avem un atacant de profil. Nicolae Dumitru e cu gândul la alte echipe, din străinătate, de asta nu a jucat”.