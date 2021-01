Eşec la limită, fără căpitan

Gaz: Pleşca – Butean, Yuri, Baco, Trif – Alceus, Francisco Junior (’61 - Deaconu) – Horşia (’46 - Ze Manuel), Chamed (’86 - Pambou), Valente – L. Niţu (’77 - P. Costea). Antrenor: Jorge Costa.

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu (’46 - Cană), Baxevanos, Buşu – Fr. Cristea (’77- Gaitan), R. Popa, Passaglia (’28 - Mihalache) – Popadiuc (’77-Mensah), Zajmovic, Vanzo (’46-Djuranovic). Antrenor: Daniel Pancu.

Cartonaşe galbene: Fr. Junior (’52), Alceus (’69), Chamed (’84), Ze Manuel (’84) - Frăsinescu (’12), Fr. Cristea (’74).

Arbitri: Sorin Costreie; Octavian Şovre, Ionel Dumitru.

1-0, min. 20: Horşia a scăpat singur pe dreapta, a centrat, iar Niţu, complet liber în careul mic, a marcat cu capul;

2-0, min. 23: Valente a trecut uşor de Frăsinescu şi, talonat de Baxevanos, a şutat din lateral stânga, pe sus, la colţul scurt;

2-1, min. 83: Djuranovic, liber în careu, a reluat după o pasă de pe stânga a lui Onea.

Sezonul 2020-2021 pare a fi cel mai ghinionist din istoria fotbalul ieşean! După ce în tur i s-au tăiat aripile de mai multe ori, exact când era pe val, prin accidentări en-gros, multe cazuri de COVID-19 sau căderea instalaţiei de nocturnă, Poli a fost lovită din plin şi în acest an: noul coronavirus şi-a făcut cuib în Copou imediat după remiza promiţătoare, din startul returului, contra Chindiei. Rând pe rând, săptămâna trecută, până la meciul de aseară, de la Mediaş, au apărut opt cazuri pozitive, între care şi doi jucători de bază, Calcan şi De Iriondo, în condiţiile în care Platini e accidentat. Pentru ca tacâmul să fie complet, exact înaintea disputei cu Gaz a căzut şi căpitanul Iaşului, Andrei Cristea, care, în loc să joace, a revenit de urgenţă la Iaşi după ce a prezentat simptome de COVID-19.

Trupa pregătită de Pancu a acuzat din plin loviturile. Deşi a început bine, având iniţiativa, şi creându-şi o ocazie notabilă în minutul 9, când Pleşca a respins greu un şut trimis de Passaglia, Iaşi a încasat două goluri în doar patru minute, la mijlocul primului act. După ce Chamed a trimis pe lângă poartă din lovitură liberă, în minutul 13, Gaz i-a surprins pe moldoveni pe contraatac peste şapte minute, când Niţu a deschis scorul. Şi al doilea şut cadrat al gazdelor, trimis de Valente, în minutul 23, a găsit ţinta, iar Poli, care a mai pierdut apoi o piesă de bază din motive medicale, Passaglia, era groggy. Până la pauză au mai apărut doar un şut al lui Valente (’38), parat de Brănescu, o întârziere de sub o secundă a lui Zajmovic la o centrare în faţa porţii trimisă de Onea (’45) şi o încercare “peste” a lui Horşia (‘45^1).

Pancu şi-a mai trezit echipa la odihnă, când a trecut la modulul “4-4-2”, cu Djuranovic în atac, Cană în apărare în locul lui Onea, urcat la mijloc, şi R. Popa retras stoper. În ciuda faptului că a mizat pe o linie mediană cu doi “under”, un stoper de meserie, Mihalache, şi plafonatul Popadiuc oaspeţii şi-au creat în doar trei minute două posibilităţi importante de a reduce diferenţa: şutul lui Djuranovic din careu (’63) a fost deviat de Baco, iar cel al lui Onea, din lateral dreapta, a trimis mingea milimetric pe lângă poartă. Sesizând pericolul relansării meciului, ardelenii au revenit şi au încercat să închidă conturile. Brănescu a parat însă şuturile lui Niţu (’68), Ze Manuel (’74) şi Valente (’76), iar Deaconu a trimis în bară (’73).

Politehnica a întors însă iarăşi sensul partidei pe final, pe care l-a dominat. Djuranovic a punctat în minutul 83, iar Baxevanos (’88 – lovitură de cap imprecisă, din poziţie ideală) şi Cană (‘90^3 – “cap” parat de Pleşca) au ratat egalarea.

Iaşul a pierdut astfel al doilea meci consecutiv la limită şi, în condiţiile indisponibilităţilor masive, iar norii adunaţi deasupra Copoului au devenit din ce în ce mai negri.

Singurătatea antrenorului Pancu

^ Poli a contat pe trei foşti fotbalişti de la Gaz: Frăsinescu, Buşu şi R. Popa. La gazde au evoluat doi foşti jucători ai Politehnicii: Răzvan Pleşca şi Horşia. ^ Şi la Mediaş, la fel ca etapa trecută, cu Botoşani, la Poli au debutat trei jucători: Djuranovic, Cană şi Gaitan. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Brînză, Cabral şi Moisă. ^ Daniel Pancu a fost singur pe banca tehnică a oaspeţilor! Asistenţii lui, Mugur Cornăţeanu, Benone Dohot şi Daniel De Reyes, sunt bolnavi de COVID. Deşi s-a studiat varianta ca Pancu să fie ajutat la acest meci de antrenori de la Academia Poli, mai ales că aceştia nu sunt implicaţi în nicio competiţie, niciun antrenor din club nu a fost prezent la Mediaş! De pildă, antrenorul de portari Ioan Cîmpeanu a spus că nu poate face deplasarea. ^ Jorge Costa a lipsit de pe banca gazdelor, unele surse spunând că e bolnav de COVID. Gazdele au fost coordonate de pe margine de Flavius Boroncoi, care, în trecut, a lucrat o scurtă perioadă la Poli, alături de Marius Baciu. ^ Politehnica a revenit acasă imediat după meci, cu autocarul. Următorul meci oficial al ieşenilor va avea loc miercuri, de la ora 17:30, în Copou, cu UTA.

Declaraţiile tehnicienilor

Flavius Boroncoi: “Mă bucur că am continuat seria bună. Am controlat jocul, puteam să-l închidem, însă ne-am relaxat, am primit un gol şi am avut emoţii pe final, când au venit peste noi şi ne-a fost teamă să nu ne egaleze”.

Daniel Pancu: “O înfrângere determinată de unele greşeli individuale. La primul gol suntem prinşi pe contraatac după ce aveam superioritate pe atacul nostru şi dăm o minge greşit. Golul doi îl luăm dintr-un aut neprovocat de nimeni! E foarte greu să revii imediat de la 0-2, doar echipele mari pot face asta. La pauză am avut o discuţie mai bărbătească, am schimbat sistemul, am avut câteva ocazii, apoi au avut ei, Brănescu făcând o repriză foarte bună, însă, pe final, puteam egala. Trebuie să integrăm în joc noii veniţi, pe repede înainte. Trebuie să ne şi recuperăm rapid, să vedem cu cine mai rămânem, pentru că l-am pierdut pe Andrei, iar zilele trecute au fost şi alţi jucători cu simptome. Frăsinescu are patru galbene, să vedem ce-i cu Passaglia…. N-avem voie să cedăm, chiar dacă urmează o perioadă foarte grea. Mă aşteptam să fie aşa de greu la Poli.Să nu se uite că în vară Poli era retrogradată! Eu nu iau în calcul retrogradarea, nici nu vreau să aud de aşa ceva Se ridică părul pe mine când aud asta. Echipa asta nu joacă de ultimul loc, obiectivul rămâne locul XII. Avem nevoie de spirit, de lideri, de luptători pentru a ieşi din această stare de apăsare. Mi-a lipsit mult în tur un atacant de tipul lui Djuranovic, care ar calităţi excelente, ţine de minge, permite mijlocaşilor să se elibereze. Andrei e un marcator, un speculant, Zajmovic are alte calităţi. Cană a debutat şi el bine, e un jucător de tip soldat. Îi înţeleg pe suporteri! Şi eu aş fi supărat dacă aş fi suporter. Trebuie însă să rămână lângă echipă, să o ajute să iasă din impas”.

