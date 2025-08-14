MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

„Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma

De Redacția
joi, 14 august 2025, 18:00
1 MIN
„Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram, potrivit news.ro.

„Îmi pare rău, atât pe plan uman, pentru că este un om sensibil, cât şi pe plan sportiv, pentru că este un pilon al echipei noastre naţionale”, a declarat Gravina pentru Sky Sports.

„Gigio este foarte important pentru noi […] Suntem îngrijoraţi, dar suntem convinşi că, pe lângă faptul că este un portar foarte puternic, este şi un jucător matur şi complet […] Sper că îşi va găsi echilibrul. Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”, a adăugat preşedintele FIGC, care a considerat că această situaţie nu pune sub semnul întrebării locul lui Donnarumma ca titular al echipei naţionale pentru următorele meciuri, programate în septembrie.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Deşi Donnarumma mai are încă un an de contract cu clubul parizian, iar internaţionalul italian (26 de ani, 74 de selecţii) face oficial încă parte din lot, fostul jucător al Milanului, absent din lotul parizian la victoria de miercuri din Supercupa Europei cu Tottenham (2-2, 4-3 la penalty-uri), a ajuns la un acord cu Manchester City în urmă cu câteva zile.

Etichete: Gianluigi Donnarumma, Italia, portar

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network