„Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma

„Îmi pare rău, atât pe plan uman, pentru că este un om sensibil, cât şi pe plan sportiv, pentru că este un pilon al echipei noastre naţionale”, a declarat Gravina pentru Sky Sports.

„Gigio este foarte important pentru noi […] Suntem îngrijoraţi, dar suntem convinşi că, pe lângă faptul că este un portar foarte puternic, este şi un jucător matur şi complet […] Sper că îşi va găsi echilibrul. Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”, a adăugat preşedintele FIGC, care a considerat că această situaţie nu pune sub semnul întrebării locul lui Donnarumma ca titular al echipei naţionale pentru următorele meciuri, programate în septembrie.