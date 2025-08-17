Este „depresia post-concediu” reală sau doar un moft? Ce spune psihologul ieșean Cristiana Danilov

Unii ieșeni care s-au întors recent din concediu au observat că se simt mai triști decât înainte de plecare, nefiind relaxați și plini de energie pentru muncă, așa cum s-ar fi așteptat. Specialiștii explică că nu este nimic îngrijorător în acest fenomen.

Este vorba despre „depresia post-concediu” sau „post-vacation blues”, o stare caracterizată prin tristețe, iritabilitate și lipsă de motivație, adesea însoțită de insomnii, oboseală accentuată și dificultăți de concentrare. Psihologii subliniază că aceasta nu reprezintă o tulburare psihică propriu-zisă, ci un episod emoțional temporar, asemănător nostalgiei, care apare de obicei în primele zile sau săptămâni după vacanță, ca reacție firească a creierului la revenirea la rutina zilnică.

Psihologul ieșean Cristiana Danilov spune că, atunci când ne gândim la concediu, mintea noastră tinde să construiască, cu câteva săptămâni înainte, un scenariu ideal: vreme perfectă, momente de vis, fără griji și peisaje spectaculoase. Ea spune că, practic, ne creăm în imaginație un plan ideal, fără a lua în calcul micile imperfecțiuni care apar inevitabil în realitate precum vreme neprielnică, oboseală, cazare necorespunzătoare sau diverse incidente. Totodată, când ne imaginăm vacanța, planificăm activitățile sau ne gândim pur și simplu la momentele relaxante ce urmează, creierul nostru, prin fenomenul de anticipare, eliberează dopamină. Conform psihologului, aceasta ne oferă senzația de energie, optimism și entuziasm practic, ne încărcăm „bateriile” mentale chiar înainte de a începe concediul.

„Interesant este că această stare de anticipare poate fi chiar mai plăcută decât experiența în sine. Motivul este că dopamina este mai intensă în momentul așteptării și al planificării, când există mister și posibilități nelimitate. Odată ce evenimentul începe și totul devine concret, nivelul dopaminei scade treptat, iar creierul intră într-o stare calmă de satisfacție. Astfel, anticiparea devine un adevărat motor al bucuriei. Acesta este și motivul pentru care planificarea și visarea la concediu ne pot face fericiți cu mult înainte de a pleca efectiv”, a explicat Cristina Danilov.

Care este momentul ideal pentru vacanță?

Psihologul Cristina Danilov spune că revenirea la rutina zilnică după o perioadă de relaxare profundă amplifică percepția stresului și a monotoniei, mai ales atunci când următoarea pauză este departe, ceea ce poate duce la scăderea stării generale de bine și a motivației. Ea afirmă că acest fenomen este similar cu „post-event letdown”, observat după experiențe intense, când, după atingerea unui vârf emoțional, urmează o scădere rapidă a stării pozitive și exuberante. Psihologul Danilov explică că este ca după o aniversare, după ce toți pleacă și casa se golește, rămâi singur cu oboseala acumulată și cu o ușoară tristețe legată de sfârșitul momentului special. Ea subliniază că această „cădere” este perfect normală și reprezintă modul în care creierul și corpul reacționează la tranziția bruscă de la excitare maximă la calmul cotidian.

„O întrebare care se pune adeseori este: când e mai potrivit să îți iei concediu, la începutul sezonului sau spre final? Concediul luat devreme în sezon funcționează ca un impuls psihologic de recalibrare. E potrivit fiindcă intervine înainte ca nivelul de stres și oboseală acumulată să atingă un prag critic. Creierul nostru funcționează în cicluri de solicitare și recuperare. E bine de știut: dacă pauza apare prea târziu, putem intra în faza de epuizare, unde chiar și odihna devine mai puțin eficientă. O vacanță timpurie întrerupe acest ciclu înainte de degradarea resurselor cognitive și emoționale, prevenind apariția burnout-ului și menținând reziliența psihologică. În plus, senzația de «start energizant» creează o ancoră mentală pozitivă la începutul sezonului, influențând percepția întregii perioade care urmează”, a precizat psihologul.

O strategie utilă este să împărțim concediul în etape

Psihologul spune că atunci când ne luăm concediul la finalul sezonului, creierul nostru reacționează diferit, respectiv anticiparea vacanței devine mai puternică și ne face să ne simțim mai bine. Creierul percepe această vacanță ca pe o „încheiere dulce” a perioadei de muncă obositoare și o așteaptă cu plăcere. Astfel, nu doar că ne relaxăm, dar întreaga perioadă de muncă ni se pare mai plăcută decât a fost în realitate. Potrivit psihologului, o strategie utilă este să împărțim concediul în etape. Un sejur scurt la începutul perioadei de muncă poate ajuta la recuperarea energiei și protejarea creierului de oboseală, în timp ce un concediu mai lung la final valorifică anticiparea și creează un final plăcut, lăsând amintiri frumoase. În acest fel, creierul se simte odihnit și mulțumit.

„Desigur, fiecare își poate programa concediul în funcție de nevoile sale personale. Unii preferă un concediu mai lung în prima perioadă, urmat de mini-vacanțe pe parcursul anului, partajare, de asemenea, benefică. Însă, cum putem contracara această așa-zisă depresie? În primul rând, este recomandat să nu revenim la locul de muncă imediat după ce ne-am întors din călătorie. Unii coboară din avion la 12 noaptea și la ora 6 dimineața pleacă spre serviciu unde îi așteaptă, spre a fi rezolvate, teancuri de dosare sau zeci de pacienți sau cinci mașini spre a fi reparate. O zi sau două de pauză la domiciliu pot oferi timp pentru odihnă, despachetare și, mai ales, readaptare”, a specificat Cristina Danilov.

Cristina Danilov a adăugat că o soluție utilă este menținerea unor mici „ancore” pe parcursul zilelor de după vacanță. De exemplu, o cină într-o atmosferă relaxantă cu muzica preferată, o plimbare seara ca în concediu, o ședință la spa, o întâlnire cu prietenii la grătar sau o sesiune de shopping poate atenua diferența dintre relaxare și rutina obișnuită și poate prelungi efectul pozitiv al vacanței, chiar dacă într-o formă mai diluată. Astfel, concediul nu rămâne doar o amintire frumoasă, ci devine și o sursă de inspirație pentru starea noastră de bine pe termen lung. În plus, psihologul recomandă ca, la revenirea la muncă, să organizăm treptat sarcinile și să nu încercăm să rezolvăm totul din prima zi. Aceasta ajută la reducerea stresului și la reintrarea în ritmul normal fără presiune excesivă.

„Nu în ultimul rând, este important să acceptăm că o ușoară scădere de energie și dispoziție este firească după o perioadă de relaxare intensă. Nu este nimic de care ar trebui să ne îngrijorăm. Cu toții iubim vacanțele, dar avem responsabilitățile și rolurile noastre în societate, fără de care echilibrul vieții s-ar destrăma”, a menționat specialistul.

La ce ne ajută obligațiile zilnice?

Cristina Danilov explică faptul că, obligațiile noastre zilnice ne oferă structură, sens și o direcție clară în viață. De aceea, deși concediul ne oferă o pauză binemeritată, echilibrul dintre perioadele de odihnă și cele de activitate este cel care ne permite să funcționăm armonios, atât din punct de vedere mental, cât și emoțional. Conștientizarea acestui aspect ne ajută să nu exagerăm emoțiile negative care apar la întoarcerea din concediu și să le percepem ca pe un proces normal de readaptare.

