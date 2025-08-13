Este legal să filmezi pacienții și medicii din secția ATI? Răspunsul unei autorități pentru un spital din România

În cazul pacienților din ATI, unde majoritatea nu sunt capabili să își exprime acordul, monitorizarea video poate fi justificată doar în condiții speciale. De asemenea, angajații spitalului trebuie să fie informați clar despre supravegherea la locul de muncă, iar spațiile monitorizate trebuie să fie semnalizate vizibil.

Un spital din România a cerut recent clarificări oficiale pentru a monta camere video cu sunet în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). Răspunsul Autorității Naționale pentru Supravegherea Datelor (ANSPDCP) a venit cu reguli clare: supravegherea este permisă doar în situații excepționale și cu respectarea strictă a legii. În ATI, unde majoritatea pacienților sunt inconștienți sau incapabili să își exprime consimțământul, filmarea și înregistrarea audio pot fi justificate numai dacă sunt absolut necesare pentru protejarea vieții ori pentru asigurarea unui act medical corect. În lipsa acestor motive, camerele nu au ce căuta acolo.

„(…) Prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical (…)”, arată ANSPDCP.

Orice persoană filmată are dreptul să solicite informații despre înregistrări

Regulile nu se aplică doar pacienților, ci și personalului medical. Medicii și asistentele trebuie informați dinainte, în mod transparent, despre existența supravegherii. Zonele monitorizate trebuie marcate vizibil, astfel încât oricine intră să știe că este filmat și, dacă e cazul, înregistrat audio. Un alt aspect important: oricine apare pe filmări are dreptul să ceară informații despre înregistrări, mai exact cine le deține, în ce scop sunt folosite și cât timp vor fi păstrate. Spitalul este obligat să răspundă la astfel de solicitări, precizează ANSPDCP.

Publicitate și alte recomandări video