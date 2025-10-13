Ești un trandamanda!

Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate

Temă de meditație

Dată de un crez al lui Margaret Thatcher, fosta Doamnă de Fier a Marii Britanii, pescuit din filmul cu același nume (The Iron Lady, 2011, cu Meryl Streep în rolul lui Margaret Thatcher):

„What we think we become.”

Devenim ceea ce gândim.

Oare? Cam da.

Altfel, poftim și o anecdotă simpatică din viața lui Thatcher: „A acoperit cineva untul?” Este o exclamație pe când nemții bombardau Anglia, iar tânăra Margaret a fugit să acopere untul!

Movie Line

„Small towns have a long memory.”

Orașele mici au o memorie lungă. (Legenda medalionului pierdut, 2024)

Ironia istoriei

Charlie Kirk (1993-2025), cândva:

„Cred că merită să avem costul a câtorva, din nefericire, morți prin împușcare în fiecare an, astfel încât să avem Amendamentul Doi să ne protejeze celelalte drepturi date de Dumnezeu. Este o afacere prudentă. Este rațional.”

Conform Wikipedia (în limba germană), Kirk ar fi fost și pentru execuții publice…

Apropo de regretabila moarte prin asasinare publică a lui Kirk: să înțelegem că premiul de 100.000 $ promis de FBI celui care oferă informația/informații care duc la prinderea asasinului a fost acordat tatălui lui Tyler Robinson?

Lost in Translation

Trump, despre violarea spațiului aerian polonez: „What’s with Russia violating Poland’s airspace with drones? Here we go!” (Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei?…)

Ei bine, cu expresia here we go (again, adesea) e o problemă: în niciun caz nu înseamnă ce au tradus cei de la Euronews, adică „Hai, începem!”

Mai degrabă înseamnă ceva de genul „Uite că începe!”, we-ul din expresie neavând valoare de pronume personal, ci una generică.

Când mintea e în altă parte

La un moment dat, Lucescu s-a plâns de jucători, de Denis Man în special, cum că e jucător bun, dar nu-l ascultă, nu face ce i se cere.

Hm, probabil și el (Man), și alții au mințile mereu nițel tiktokate…

Problema cu PSD

Cea mai mare problemă cu PSD e că a fost, este și rămâne în sine o mare problemă.

SUA, între progresiștii „democrați” și loialiștii MAGA

Mda, și SUA și-a cam pierdut centrul. Iată o chestiune concretă care ține taman de un centru echilibrat: chestiunea meritocrației. Progresiștii o resping drept reacționară (vezi doamne, cine vine dintr-o familie bună, adică și înstărită ori cu tradiție, e favorizat din start…), pe când loialiștii lui Trump obțin la rândul lor posturi și poziții strict pentru că sunt loialiști și nu pentru că ar fi competenți și le-ar merita.

Diferența? Cam zero.

Queen

Am văzut și eu, cu mare întârziere, filmul despre celebra formație britanică, Bohemian Rhapsody (2018).

Iată două-trei replici faine din reușita peliculă:

„It’s America. They’re puritan in public and pervert in private.” E America, spune Brian May, lead chitaristul de la Queen. Ei sunt puritani în public și perverși în privat.

Freddy Mercury, întrebat la o conferință de presă de ce nu-și repară dantura (adică să scape de proeminența acesteia, dată de faptul că s-a născut cu doi canini în plus, dacă bine am reținut): Trăim în Marea Britanie. Nu vreau să ies în evidență! (I don’t want to stand out!)

Tot Freddy Mercury, apropo de băutură și droguri: „The human condition needs some anesthesia.” Condiția umană are nevoie de niscaiva anestezie.

Altă replică de film

„Life is a journey, not an event.”

Viața-i o călătorie, nu un eveniment.

(American Underdog, povestea lui Kurt Warner, 2021)

Știre de România

Un bărbat din Râncăciov a fost acuzat de evadare. Fiind în arest la domiciliu, acesta a plecat până la magazin ca să-și cumpere băutură! (Dig24) De, fan Freddy Mercury…

O întâmplare aproape paranormală

Prin septembrie m-am trezit cu un apel de la un număr necunoscut. Mă rog, aproape necunoscut: era identic până la antepenultima cifră cu numărul meu!

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, luați aminte

Trebuie să te îmbraci pentru jobul pe care ți-l dorești, nu pentru cel pe care-l ai! („You’ve got to dress for the job you want, not for the one you have!”)

Iaca, am uitat să-mi notez și din ce film am pescuit replica.

Constatare

Ar fi mișto să fie fain!

Ce? Orice!

Rimă faină, gratis

Patimă – cratimă.

Roșiile mele

Roșiile mele, mi-am notat la un moment dat, n-au pic de rușine! Ce mai, niște nerușinate! Sunt mai verzi ca iarba-n aprilie! Cine crede că între timp și-ar fi căpătat simțul rușinii, se înșală: abia de-au căpătat câteva dintre ele ceva culoare în obraji…

Trandamanda

Te beast en Trandamanda!, este o expresie săsească despre cineva care se mișcă precum melcul. Mi se pare evident că termenul de Trandamanda e de inspirație românească, pornind de la trândav, a trândăvi…

Deși… Mai există și verbul trandeln (cel puțin pe la noi, la sași), de care Duden zice că nu reprezintă scrierea corectă, aceasta ar fi trudeln.

Mă rog, oricum o fi, mie-mi place trandamanda.

Poftim, încă un cuvânt german de pomină

Krankenhausreformanpassungsgesetz, adică „legea pentru adaptarea reformei spitalelor.

Ca fapt divers, numărul bătrânilor care au nevoie de îngrijire specială, am aflat de la jurnalul de noapte tagesthemen, ar fi crescut de la 2,3 milioane (în 2013) la 5,7 milioane (în 2023)! Iar un loc la un cămin tip Pflegeheim ar costa în medie 3100 euro/lună.

Hm, cel puțin prin Baden-Württemberg precis nu găsești ceva atât de ieftin: costul sare de 3500 de euro.

Filozofia lui Copos

Găsesc eu o țidulă din noiembrie 2011, pe care îmi notasem, printre altele:

Filozofia lui Copos, patronul Rapidului, sau dacă vreți, revelația zgârcitului:

„Mentalitatea vine din sărăcie, din nevoi, de aici vine mentalitatea de învingători.” Declarație dată după meciul Pandurii – Rapid 3:0.

Și o zicere de la TV: „A mâncat raci și-a dat din craci!” Asta a spus o țărancă apropo de măicuța care născuse gemeni.

Michael Astner este poet, traducător și publicist

