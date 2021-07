Estimările „Ziarului de Iaşi” pentru admitere. Cu ce medii se va intra în liceele ieşene

Ca în fiecare an, „Ziarul de Iaşi“ realizează o estimare matematică a mediilor minime cu care se va intra la cele mai bune licee din judeţ, estimare bazată pe mediile obţinute de către elevi la Evaluarea Naţională şi în cei patru ani de studiu. În toţi anii anteriori, aceste estimări, cu mici excepţii, s-au dovedit a fi foarte apropiate de cifrele reale, diferenţa fiind de doar câteva sutimi.