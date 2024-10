Eterna și fascinanta escrocherie

Trăgând linie la toate escrocheriile, îți dai seama că totul este despre marketing, și nu încerc aici să discreditez acest segment extrem de important al economiei. Marketingul este atât de mult supraevaluat în zilele noastre, încât a ajuns să existe independent de produsul sau firma pe care ar trebui să o deservească. Ca și religiile clasice, a ajuns o religie de sine stătătoare care creează o lume a ei și care are credincioșii ei. Acești credincioși nu mai sunt în stare ori nu mai vor să vadă lumea reală, ei aleg să o vadă doar pe cea scrisă în evangheliile marketingului. E fascinant, nu? Marketingul e noua religie a lumii.

Nu sunt revoltat sau uimit de cazul Nordis și de alte escrocherii ce ies tot timpul la iveală, ci sunt pur și simplu fascinat de ele. Mă impresionează creativitatea și naivitatea umană deopotrivă. Și mă simt foarte atras de toate manifestările acestea. Atras ca spectator, evident, iubitor de divertisment. Știrile sunt pentru mine ca un fel de Netflix sau Comedy Central fără abonament, cu seriale peste seriale, documentare și iar documentare, o splendoare.

Evident că am pornit acest articol de la vizionarea materialului Recorder despre afacerea Nordis, cum altfel? M-am uitat la acel film la fel de fermecat ca la unul cu artiști, nici mai mult, nici mai puțin. Oamenii aceia reali care vorbeau acolo erau pentru mine niște actori până acum necunoscuți, dar care își jucau excelent rolul. Doar că, ce să vezi, personajele erau chiar ei, iar faptele erau viața lor reală.

Escrocii mi se par niște genii care, din păcate, și-au canalizat energiile creative în direcții greșite față de societate. Într-o lume fără contracte sociale ar fi fost oameni perfect normali, adaptați mediului, dar n-a fost să fie…

În aceeași măsură, cum spuneam, mă fascinează naivitatea oamenilor. Soția mea îmi povestea la un moment dat cum a dat de bună voie și nesilită de nimeni telefonul mobil Nokia luat din primul salariu de profesor, prin anii ’97-‘98, când acestea erau foarte rare și foarte scumpe, unui individ total necunoscut care a reușit prin atitudine, cuvinte și gesturi să o convingă că trebuie neapărat să sune la cineva pentru o chestiune foarte importantă. Individul a luat telefonul și a dispărut. Atenție, nu a amenințat-o cu bătaia, moartea sau altceva asemănător, ci a convins-o să i-l dea de bună voie și pentru a face o faptă bună. Nici poliția nu a avut ce să facă.

Ăsta este traseul pe care merg toți oameni atrași de ceva măreț, frumos, sclipitor, nobil. Aici intră atât investițiile miraculoase, cât și faptele menite să îți aducă chipurile împăcarea spirituală ori împlinirea de sine. Toate sunt niște țepe puse în scenă de niște genii ale înșelăciunii.

Pornind de la jocurile piramidale, sau așa-numita „schemă Ponzi”, care pare atât de simplă și sigură, încât nu o poți refuza, cum au fost Caritas, SAFI Invest, Gerald, FNI, Club Dynamic Elite, Delphin International, cu zeci, sute de milioane de euro investiți și/sau furați, și ajungând la sforării complicate cum ar fi Dracula Park, „Eterna și fascinanta Românie” sau Nordis, recent dezvăluită.

Jocul piramidal are șanse maxime de reușită în prima fază a lui, doar că nu poate fi știut unde și când se va epuiza. Pentru că despre asta e vorba în orice escrocherie, ea nu poate rezista la nesfârșit, nu este făcută să dăinuie. La un moment dat mulțimea de fraieri se va epuiza. Chiar dacă am ajuns la atâtea miliarde de indivizi pe lume, până la urmă tot se vor termina, iar de la capăt nu mai are cum să o ia. Cei care și-au ridicat banii, duși au fost, ceilalți au rămas locului, cu ochii în soare și scărpinându-se în cap.

Trăgând linie la toate escrocheriile, îți dai seama că totul este despre marketing, și nu încerc aici să discreditez acest segment extrem de important al economiei. Marketingul este atât de mult supraevaluat în zilele noastre, încât a ajuns să existe independent de produsul sau firma pe care ar trebui să o deservească. Ca și religiile clasice, a ajuns o religie de sine stătătoare care creează o lume a ei și care are credincioșii ei. Acești credincioși nu mai sunt în stare ori nu mai vor să vadă lumea reală, ei aleg să o vadă doar pe cea scrisă în evangheliile marketingului. E fascinant, nu? Marketingul e noua religie a lumii. Acum s-a împlinit practic alegoria lui Platon cu oamenii care trăiesc în peșteră și cred că realitatea sunt doar umbrele ce se proiectează pe pereți.

Ca să nu fiu prea confuz, dau un exemplu. O companie care produce și comercializează chibrituri dorește să își promoveze produsele și apelează la o firmă de marketing și promovare. Firma respectivă începe să lucreze și reușește să creeze un brand, să dezvolte un plan de marketing bine pus la punct. Deși chibriturile sunt demult depășite tehnologic, și nu reprezintă o atracție din punct de vedere practic sau economic, firma reușește să prindă în planul său o relansare a conceptului de chibrit. Fiind mulți bani băgați la mijloc, vine o zi în care oamenii de rând văd panouri uriașe stradale cu imagini în care vedete sexy își aprind aragazul sau țigara cu chibrituri, sau merg la concerte unde scena e sub formă de cutii de chibrituri. Cutiile de chibrituri devin la rândul lor niște obiecte de artă cu imagini și ornamente care iau ochii ș.a.m.d. Cred că s-a înțeles ideea. În final ce avem? Niște chibrituri banale de aprins focul. În realitate însă avem o campanie uriașă care implică mulți, mulți bani, menită să creeze o altă imagine a produsului originar. O campanie în care ambalajul valorează mult mai mult decât produsul.

O cutie de chibrituri va ajunge să coste cât un lingou de aur. Oamenii vor sta la cozi în mall-uri ca să prindă noul model de chibrituri. Și pentru ce? Pentru că marketerul a stabilit asta în avantajul clientului său. E ceva rău aici? Absolut nimic. Doar că noi, clienții, suntem atrași într-o lume falsă și uităm că avem de-a face doar cu niște banale chibrituri și că există mult mai multe metode mai bune de a aprinde focul, dar nu le mai vedem.

Aceasta însă este o relație fericită între marketing și produs, este o campanie de succes pentru că avem atât publicitate, cât și produsul care se reflectă acolo. Și chiar dacă e vorba despre o supraevaluare, la urma urmei, nimeni nu te obligă să cumperi, poți foarte bine să folosești brichete toată viața ta.

Acest gen de marketing, pe care eu îl numesc „alb”, poate dura la nesfârșit pentru că este unul acoperit din toate punctele de vedere, atât legal, cât și moral, material și financiar. Nimeni nu rămâne falit de pe urma lui, nimeni nu se simte păcălit.

Dar există și marketingul „negru” (întunecat). Toate, absolut toate escrocheriile de pe lumea asta de la origini și până în prezent au fost bazate pe campanii de marketing cu această culoare. În ele produsul nu a existat cu adevărat. E ca și cum toată campania pentru chibrituri s-a făcut fără a avea niciun băț de chibrit la vânzare. În marketingul negru produsele sunt doar simbolice, de ochii lumii, de aceea sunt mai atrăgătoare ca oricare altele. Cei are investesc în marketingul negru bagă 99% din bani într-o poveste de adormit adulți, într-o imagine, și 1% în produsul propriu-zis ca să poată fi arătat, fluturat pe la nasul curioșilor în caz de nevoie. Oamenii sunt atrași de un marketing întunecat, dar inspirat, pentru a-și băga banii în produse inexistente pentru că sunt vrăjiți de ele. Abia când s-au săturat însă de promisiuni și vor ceva concret, la urmă, se trezesc din vis și realizează că au fost înșelați. De aceea acest tip de marketing nu poate dura la nesfârșit, ca și schema piramidală, pentru că la un moment dat plaja de fraieri se va termina și păcăleala va ieși la suprafață.

Există și un marketing „gri”, adică nici alb, nici negru, eu așa l-am numit. E și escrocherie, dar e și pe bune. Acesta este cel politic, în care alegătorii sunt convinși prin campanii elaborate de marketing să voteze cu un candidat care de fapt e fals, e gol, nu are nicio calitate și nicio perspectivă din cele prezentate în campanie. De aici păcăleala. Asta e campania electorală, o mulțime de inși precum Charles Ponzi, Jordan Belfort, Bernie Madoff, Billie Sol Estes, „Bachus” Ştefănescu, Sorin Ovidiu Vântu și alții care încearcă să ne vândă gogoși în schimbul votului și viitorului nostru. Iar noi le cădem în plasă de fiecare dată. Fascinant, nu?

