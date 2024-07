Etica ortodoxă și spiritul capitalismului (II)

După acest moment de grație, limba slavă bisericească a devenit marginală, fiind folosită doar ca suport pentru limba literară. De remarcat este faptul că în toată această perioadă, elitele „românești” au sprijinit această schimbare structurală, fiind contaminate de mișcările și ideile reformatoare care se declanșaseră deja în Vest.1

Am văzut că au existat încercări de contagiune cu Renașterea apuseană în timp real, însă acestea au eșuat din cauza arhitecturii societale indigene. În realitate, aceasta și-a făcut loc în cultura noastră la două secole după cea apuseană. Ideile Renașterii au pătruns la noi pe filieră iezuită, prin intermediul școlilor din Polonia, unde au studiat fiii boierilor. De aceea, în comparație cu cea originară, Renașterea târzie nu a posedat un ferment esențial: individualismul (laic) sub forma spiritului critic, element care fusese spoliat de către iezuiți. Mai mult, contactul, și așa destul de marginal, cu cultura apuseană s-a realizat prin intermediari. Este vorba despre școlile grecești care funcționau deja de prin secolul al XVII-lea la Iași și la București și care au reușit să aducă în cultura noastră umanismul specific Occidentului.2 Cu alte cuvinte, „lupta între Apus și Răsărit s-a terminat la noi prin victoria celui din urmă, că influența apuseană umanistă, momentul cronicarilor și al lui Cantemir, a fost înăbușită de elenismul ortodox învingător, care a stăpânit cultura noastră până în veacul al XIX-lea… cultura apuseană a suferit la noi o lungă eclipsă, fiind înlocuită de elenism.”3

După cum subliniază eruditul istoric Petre P. Panaitescu (1900-1967), conceptul de progres a fost un rezultat exclusiv al Renașterii, un fenomen care a luat amploare exclusiv într-o societate burgheză, reformatoare, și nu într-una feudal-boierească, mai mult decât conservatoare. În plus, progresul vine la pachet cu emergența și proliferarea capitalismului în Occident, începând cu secolul al XV-lea. Iar capitalismul, la rândul său, presupune existența apriori a unei clase sociale burgheze și a unui mediu urban în consolidare. Din acest motiv, reformele autentice întreprinse în Țările Române cu acest obiectiv în minte au fost implementate abia odată cu instaurarea domniilor fanariote, începând cu mijlocul secolului al XVIII-lea, cele care au dărâmat complet temelia tradiției și a datinii, specifică Evului Mediu „întunecat”.4

Or, în secolul al XV-lea, în Moldova și Muntenia, orașele au funcționat exclusiv ca puncte de schimb între vitele localnicilor și produsele sașilor și ca centre de desfacere pentru diverse produse de import. Astfel, aceste târguri erau eminamente comerciale (de schimb) și nu de producție sau industriale, neexistând bresle până în secolul al XVII-lea în Moldova și al XVIII-lea în Muntenia.5 Mai trebuie reiterată teza potrivit căreia nici ortodoxia, nici slavonismul nu au constituit în sine o piedică în calea progresului. Mai degrabă, ceea ce a cultivat o așa-numită înapoiere în termeni materiali, în comparație cu Occidentul european, constă într-o anumită structură intimă și profundă a mentalităților și a subiectivității lăuntrice ale societății răsăritene. Românii, puternic atașați de tradiții, de natură, și de o viziune conservatoare asupra vieții și lumii, nu au beneficiat de schimbările și transformările generate de Renaștere și de Reformă.6

Secolul al XVI-lea marchează un moment de grație în arhitectura socială, mai precis în domeniul economic (producție și schimb). Asistăm la un progres în ceea ce înseamnă organizarea socială. Pe fondul unor crize comerciale care au influențat negativ unele părți ale Europei (Hansa germană) și au schimbat rutele de comerț tradiționale, cererea de grâne și de vite a crescut. Aristocrația noastră a devenit din ce în ce mai puternică, abia după ce a înțeles că poate obține profituri mari din această afacere. Însă, la fel ca și în alte regiuni ale Europei răsăritene, aceasta a făcut o eroare gravă: în această întreprindere modernă a folosit instrumente feudale, caduce. Este vorba despre folosirea șerbilor și a iobagilor pentru a cultiva pământurile aristocrației și despre obligațiile din ce în ce mai dure care le-au fost stipulate. Cu toate acestea, principalul partener comercial al Țărilor Române a rămas Imperiul Otoman. P. P. Panaitescu pomenește de un episod din vestitele lupte cu turcii, când Mihai Viteazul a fost nevoit să încheie chiar un armistițiu pentru a permite exporturile (produse agricole, animale) către Poarta otomană.7

În Ardeal, drepturile iobagilor au suferit deprecieri importante, ceea ce a determinat o migrație importantă peste Carpați către Moldova și Țara Românească. Conform cunoscutului lingvist și filolog Gheorghe Ivănescu (1912-1987), „Dacă în 1514, când s-a interzis ca iobagii ardeleni să se mai mute de pe o moșie pe alta, ei au fost obligaţi să muncească o zi pe săptămână pentru nobil, în 1548, ei au fost obligaţi să muncească pentru nobil două zile pe săptămână. Dar aceasta era ceea ce cerea legea; de fapt în unele regiuni, de exemplu în comitatul Ugocea, ei erau obligaţi de către nobili să muncească câte trei-patru săptămâni în şir, ceea ce a dus la plângeri din partea iobagilor… Dieta transilvană din 1714 a ridicat la patru zile pe săptămână munca iobagilor pentru nobili, ceea ce însemna 208 zile pe an. Fireşte, şerbul mai dădea o dijmă din produse nobilului şi o altă dijmă, numită nona („a noua“), episcopului catolic (aceasta din urmă exista şi înainte de 1514). Se mai adăugau darurile pe care şerbul trebuia să le facă nobilului de mai multe ori pe an şi care deveniseră obligatorii. De fapt nobilii unguri îi obligau la şi mai mult (lucrul rezultă din plângerile ţăranilor). Abia în 1769, Maria Teresa a încercat să mai îmbunătăţească situaţia ţăranilor, reducând munca acestora pentru nobili la două zile pe săptămână şi dând ţăranilor dreptul de cârciumărit de la Sf. Mihai până la Crăciun, dreptul de a lăsa o treime din averea mobilă văduvelor lor şi dreptul de a primi locurile despădurite de ei sau de a li se plăti în bani munca depusă pentru despădurire.”8

În Moldova și Țara Românească, poziția șerbilor era mai bună decât cea a iobagilor din Transilvania. Cu alte cuvinte, merită să reamintesc următoarele: „claca (renta în muncă) s-a înfiinţat în secolul al XVI-lea. Dar la început, zilele de muncă pentru boier erau, desigur, foarte puţine. Nu s-a stabilit câte zile de clacă făceau, până la legiuirile lui Constantin Mavrocordat, rumânii şi vecinii… Vecinii din Moldova au fost obligaţi de C. Mavrocordat, în 1742 şi 1743, să presteze 12 zile de clacă pe an. Putem bănui că aproximativ aceasta era atunci claca şi în Muntenia. Dar, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, situaţia şerbilor se agravase mult. … În 1746, în Muntenia, şi, în 1749, în Moldova, C. Mavrocordat a desrobit pe rumâni şi vecini, adică i-a scos din situaţia de robi, readucându-i la aceea de oameni liberi, fără pământ, şi le-a dat şi posibilitatea de a se elibera complet, plătind câte doi taleri boierului. Ei au rămas însă mai departe obligaţi la dijmă şi clacă, şi anume vecinii din Moldova trebuiau să dea dijmă şi să presteze 24 de zile de clacă pe an, iar rumânii din Ţara Românească trebuiau să dea dijmă şi să presteze 12 zile de clacă pe an. Alte categorii aveau obligaţia de a presta 6 zile de clacă în Ţara Românească şi 12 zile de clacă în Moldova. Claca de 12 zile a rămas valabilă în Muntenia până pe la 1818, când Caragea a mai adăugat două zile. În Moldova numărul zilelor de clacă s-a mărit deja din 1777, dar fără a se dubla.”9

Conform lui G. Ivănescu, structura economică a Țărilor Române a reprezentat o piedică majoră în calea formării unui stat unitar românesc. Pentru a se realiza acest deziderat istoric, era nevoie de unirea celor trei teritorii românești, centralizare care ar fi stimulat exporturile. Cu toate acestea, secolele al XVI-lea și al XVII-lea au marcat importante progrese din punct de vedere economic și cultural, prin interacțiunile noastre cu diferite alte societăți și culturi. Influențele turcești și bizantino-slave continuă să joace un rol important, la fel cum și cele occidentale (poloneze, italiene sau germane) și-au lăsat amprenta, deși încă destul de timid.10

Inima sus!

Bibliografie

1 Gheorghe Ivănescu (2000), Istoria limbii române, ediția a II-a, Editura Junimea, Iași, p. 519-520.

2Petre P. Panaitescu (1994). Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială, ediția a 2-a, Editura Enciclopedică, București, p. 200-201.

3Ibidem, p. 202.

4Ibidem, p. 206.

5Ibidem, p. 154-155.

6Ibidem, p. 206-211.

7Gheorghe Ivănescu (2000), Istoria limbii române, ediția a II-a, Editura Junimea, Iași, p. 544.

8Ibidem, p. 549-550.

9Ibidem, p. 550.

10Ibidem, p. 548-549.

Aurelian-Petruş Plopeanu este cercetător CS I dr. habil. (echivalent prof. univ. dr. habil.) în cadrul Departamentului de Știinţe Socio-Umane din Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cadru didactic asociat al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Publicitate și alte recomandări video