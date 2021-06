EURO 2020: Lucian Bode critică UEFA pentru modul cum a împărţit biletele la meciul Austria – Macedonia de Nord

“Îi cunosc pe toţi componenţii Generaţiei de Aur, în consecinţă am tot respectul pentru ei ca sportivi şi ca oameni. Sunt nemulţumit de modul în care UEFA s-a raportat la Guvernul României şi acest lucru l-am transmis în ultima şedinţă de Guvern. Am primit o invitaţie pe care am onorat-o, fără să ştiu unde se află, m-am aşezt pe locul unde mi s-a indicat. Nu ştiam cine este invitat în tribuna oficială, cine este în tribuna a doua... În ultima şedinţă de Guvern noi am adoptat câteva măsuri, în sensul în care Guvernul şi-a asumat ca obligaţie decontarea contravalorii transpotului public pentru toţi suporterii care vor veni la aceste meciuri. În schimb, UEFA s-a raportat la Guvern transmiţându-le că au 2 sau 3 bilete pentru acest meci. În consecinţă mi s-a părut incorect modul în care s-a raportat atât la Generaţia de Aur, cât şi la Guvernul României. Nu ştiu cine a participat la meci, ştiu că a fost domnul vicepremier prezent, a fost domnul ministru Aurescu, a fost domnul ministru Nazare, domnul ministru Novak şi am fost eu. Nu ştiu dacă şi-ar fi dorit, nu şi-ar fi dorit alţii, dar e o chestiune de respect reciproc şi acest lucru l-am transmis şi într-o discuţie pe care am avut-o, culmea, cu Gică Popescu, vineri, într-o deplasare la Cluj. Îl respect foarte mult pentnur modul cum am colaborat cu domnia sa. Îmi spunea că şi domnia sa şi-a cummpărat un bilet. Organizator este UEFA, eu am primit invitaţia de la federaţie”, a spus Bode.

Tot marţi, Gheorghe Popescu a scris, pe Facebook, referitor la faptul că jucătorii din Generaţia de Aur au primit bilete la tribuna a II-a la meciul Austria-Macedonia de Nord, că el şi Gheorghe Hagi au ales să stea pe locurile pe care le-a plătit fostul fundaş. "Vad că sunt foarte multe discuţii în jurul faptului că noi, cei din Generaţia de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu şi Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete în valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simţit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi şi noi, am umplut ţara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piaţa Unirii la Piaţa Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat", a precizat Popescu.

GSP.ro a scris, luni, că foştii internaţionali Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu şi Dorinel Munteanu au stat la tribuna a II-a la meciul Austria-Macedonia de Nord, în timp ce la VIP au stat politicieni şi oficiali FRF. Federaţia susţine că întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitaţii.

Reprezentativa Austriei a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-1, selecţionata Macedoniei de Nord, într-un meci din grupa C a Euro-2020. A fost primul meci găzduit de România la un turneu final al Campionatului European.