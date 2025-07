Europa: guverne și crize

Așadar, la ora la care acest text intră în atenția cititorilor se va ști dacă guvernul centrist al lui François Bayrou se menține în funcție la Paris, după votul asupra moțiunii de cenzură introduse de Partidul Socialist (PS). Aceasta a fost formațiunea pe care centriștii de la guvernare au încercat s-o aducă la bord, spărgând unitatea stângii în ceea ce privește opoziția față de reforma pensiilor. Dar, deloc surprinzător, nu s-a ajuns la așa ceva, iar PS s-a simțit dator să inițieze un demers cu puține șanse de succes.

Puține, în ciuda faptului că guvernul este unul minoritar: extrema dreaptă a doamnei LePen, transformată în arbitru politic, nu are un interes evident să doboare guvernul acum. Vom vedea, până la urmă, dacă Franța are vreo perspectivă de a depăși blocajul cu care se confruntă de un an întreg, și care i-au transformat pe domnii Macron și Bayrou în administratori provizorii ai unei țări divizate, exact într-un moment în care politica internă ar trebui să ofere susținere poziției continentale și globale a Franței.

Vorbind tot de moțiuni de cenzură, să o menționăm și pe cea depusă de opoziția parlamentară de dreapta de la Varșovia, luna trecută – la scurt timp după victoria candidatului ei în cursa prezidențială. A fost, așa cum era de așteptat, o înfrângere în camera inferioară a legislativului, guvernul lui Donald Tusk găsind în acel moment resursele de a trece peste inerentele diviziuni interne. Dar, din câte se pare, lucrurile se complică acum, partenerii mai mici ai Platformei Civice nedorind să cauționeze eforturile acesteia de a contesta juridic alegerile prezidențiale. Și nu este singura problemă într-o coaliție destul de neomogenă și care se pregătește de o luptă de uzură cu președintele Karol Nawrocki, care a anunțat deja că va încerca să blocheze cât mai mult din programul politico-legislativ al lui Donald Tusk. Dar, cel mai probabil, nu va fi afectată linia consistentă în materie de apărare, inclusiv în ceea ce privește prezența poloneză în NATO și în politica de reînarmare pe care o încearcă Uniunea Europeană.

O altă țară mare și importantă, situată însă la cealaltă extremitate a continentului, ar putea intra curând într-o criză politică. Este vorba, se știe, de Spania, confruntată cu un ansamblu de scandaluri de corupție care amenință guvernarea fragilă a stângii. Premierul socialist Pedro Sánchez are o reputație de supraviețuitor politic, iar partidul său nu dă în acest moment semne de divizare. Coaliția include și mici partide regionale care, de-a lungul timpului, au dovedit pragmatism atunci când s-a pus problema distanțării de o guvernare impopulară – dar, cel puțin deocamdată își mențin sprijinul pentru socialiști. Singura grupare care s-a declarat deschisă dialogului, centriștii din „Uniți pentru Catalonia”, și-ar dori ca liderul dreptei să călătorească în Belgia și să se întâlnească acolo cu Carles Puigdemont, liderul tentativei eșuate de cucerire a independenței, în 2014. Este, evident, ceva de neconceput pentru Alberto Fiejóo și pentru popularii din opoziție, adepți ai integrității Spaniei.

Sondajele de opinie indică, în acest moment, o victorie clară a forțelor de dreapta în cazul în care s-ar organiza acum alegeri legislative, dar Pedro Sánchez are încă la îndemână o gamă (nu foarte largă) de opțiuni pentru a încerca să-și refacă popularitatea. În acest sens ar trebui interpretată și reticența sa de a majora cheltuielile militare ale țării, invocând necesitățile în materie de politică socială, chiar dacă astfel s-a plasat în colimatorul Washingtonului la recentul summit NATO. Și tot pentru satisfacerea segmentelor stângii radicale a fost adoptată și linia foarte critică față de Israel, pornind de la drama victimelor civile din Gaza.

Nu trebuie exagerată conexiunea între slăbiciunile guvernamentale pe plan intern și capacitatea de acțiune în cadrul UE, dar este evident că intercondiționările există. Vorbim, așadar, de trei din cele cinci state mari din Uniune, cărora li se adaugă Țările de Jos, unde criza guvernamentală încă nu a fost soluționată și – evident – România, cu ansamblul ei de vulnerabilități și cu slăbiciunile evidente ale guvernării centrale.

