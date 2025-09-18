Europa recrutează din Iași: se oferă până la 4.000 euro/lună. Ce posturi sunt disponibile și în ce țări?

Rețeaua EURES anunță 231 de locuri de muncă disponibile pentru ieșeni interesați să lucreze în străinătate, în special în domenii tehnice și de producție. Cele mai multe oferte vin din Germania, unde se caută electricieni, sudori și operatori de stivuitor, cu salarii care pot ajunge până la 4.000 de euro pe lună, în funcție de calificare și experiență. Norvegia oferă 50 de posturi pentru muncitori în producție, în industria piscicolă, iar Finlanda recrutează 42 de persoane, în special sudori și operatori CNC. Slovenia are disponibile 20 de locuri pentru sudori și lucrători la fațade exterioare de clădiri.

Pe plan local, în județul Iași sunt disponibile 883 de locuri de muncă, potrivit datelor centralizate. Dintre acestea, 100 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar 783 se adresează celor cu studii medii. Ca de obicei, majoritatea posturilor sunt în domeniul serviciilor, unde sunt disponibile 402 locuri, urmate de construcții cu 184 și industrie cu 163. Printre meseriile căutate aici se numără agenți de securitate, agenți de vânzări, bucătari, asistenți medicali, curieri, mecanici auto și sudori. Cererea crescută pentru personal calificat în construcții și producție se reflectă atât în ofertele interne, cât și în cele externe, semnalând o tendință clară de migrație profesională către piețele europene unde salariile sunt considerabil mai mari.

Pentru cei interesați de un loc de muncă în afara țării, AJOFM Iași oferă consiliere și sprijin în procesul de aplicare, dar rețineți că oferta actuală este limitată la domenii tehnice și de producție, unde se caută personal calificat, cu disponibilitate pentru relocare și adaptare la condițiile de muncă din străinătate. Se recomandă verificarea constantă a platformei EURES și pregătirea documentelor necesare, pentru că selecția se face rapid, în funcție de cerințele angajatorilor.

