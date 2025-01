Evaluarea competențelor la Bacalaureat 2025: o provocare organizațională pentru școli

Inițial, oficialii de la Ministerul Educației au anunțat că evaluarea competențelor din cadrul examenului de Bacalaureat va avea loc după cursurile elevilor de a XII-a care învață dimineața sau înaintea orelor, dacă aceștia învață după-amiaza. Astfel, elevii ar participa în aceeași zi atât la orele de curs, cât și la probele Bacalaureatului.

În informarea transmisă pe data de 17 ianuarie către școlile în care este organizat examenul de Bacalaureat, Ministerul Educației a anunțat că „unitățile de învățământ pot stabili propriul program școlar”. Această înștiințare a venit în urma solicitărilor comisiilor județene de bacalaureat din județe în care există unități de învățământ cu un număr mare de clase.

„Având în vedere aceste prevederi, în unitățile de învățământ cu număr mare de clase, candidați și profesori implicați în procesul de evaluare a competențelor, Consiliul de administrație poate aproba susținerea probelor și anterior orei 13:00, încercând în limita timpului să nu suprapună activitatea de evaluare a competențelor cu orarul cadrelor didactice implicate”, se mai arată în decizia venită de la Ministerul Educației.

„Programul din școală va fi organizat în funcție de specificul școlii, cu respectarea legislației și a procedurilor transmise de MEC”, a precizat Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Organizarea probei de evaluarea a competențelor: între cursuri și examene

La multe școli, elevii vor participa în aceeași zi atât la ore, cât și la evaluarea competențelor.

„În cadrul consiliului de administrație, am luat hotărârea să mergem pe varianta permisă de adresa primit de la Minister, anume programarea candidaților începând cu ora 9. În funcție de ora la care vor fi ei programați, elevii pot veni la cursuri în mod normal. Profesorii de la clasele lor, de la care lipsesc pentru evaluarea competențelor, vor face o recuperare a materiei. Pe data de 17 ianuarie, am primit o informare din partea Ministerului prin care școlile care au multe clase au posibilitatea de programare înainte de ora 13, cum am fost anunțați inițial”, a precizat Mihaela Pîtrpîrlă-Gotcu, directoarea Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași.

O abordare similară a fost adoptată și la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.

„A rămas la decizia școlilor cum configurează programul. Cei care dau competențele de dimineață trebuie să facă recuperarea orelor, iar cei care dau competențele de la ora 13, fac orele de dimineață. Punctual, sunt două clase pe zi în Liceul «Cantemir», care susțin competențele. Dimineața, copiii sunt la ore, iar la ora 13 încep competențele pentru cele două clase. De exemplu, dacă elevul are biologie în ziua aceea, face și biologie, dar merge și la competențe. Restul școlii are program normal, nu este deranjat orarul. Nu trebuie să deranjăm tot programul copiilor, iar profesorii să nu se poată armoniza pe la clase. Atunci, fiecare școală, în funcție de specificul său, își gândește de așa manieră examenul, astfel încât să nu fie perturbat programul școlar”, a declarat Anca Dimitriu, directoarea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași.

La Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, organizarea este încă și mai dificilă din cauza numărului mare de elevi navetiști.

„Elevii au șase ore pe zi, iar în afara programului trebuie să vină pentru examen. Va fi foarte greu de implementat lucrul acesta, pentru că sunt foarte mulți copii navetiști. Îl țin pe copil la școală o zi întreagă, pentru că, dacă pe el îl cheamă «Stănescu», de exemplu, va fi ascultat pe la sfârșit? Metodologia spune ca ei să fie ordonați alfabetic, nu în funcție de domiciliu. În general, clasele a XII-a învață dimineața. Dacă acel copil a terminat orele la 13, el va trebui să rămână până seara la examen. Acel copil va fi foarte obosit, chiar dacă stă în școală în tot acel timp”, a transmis Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani.

Potrivit acesteia, programul va fi diferit pentru elevii de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani în funcție de proba care va trebui susținută.

„A mai venit o adresă de la Minister care spune că poate organiza singur programul consiliul de administrație al unei școli cu multe clase. Când are proba scrisă la verificarea competențelor într-o limbă de circulație internațională, copilul de clasa a XII-a vine dimineața, la 7:30, și poate să rămână la ore, cu program redus, până la ora 14, atunci. Pentru zilele în care are competențe orale, copilul va rămâne la programul lui normal și va lipsi de la cursuri jumătate de oră. Faptul că lipsește jumătate de oră cât participă la examen, nu cred că va impacta asupra educației lui”, a completat Daniela Orășanu.

La Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, în prima săptămână de evaluare a competențelor a fost programată Școala Altfel.

„Noi avem Școala Altfel săptămâna care urmează. Cei care vin la evaluarea competențelor dimineața, merg după-amiaza la Școala Altfel. Vom vedea la celelalte competențe cum ne vom organiza”, a menționat Adina Romanescu, directoarea Liceului de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

„Copiii trec printr-o emoție, printr-un examen”

Alte unități de învățământ au ales să elibereze complet elevii de sarcinile obișnuite în zilele de evaluare.

„În ziua în care elevul are competențele, în niciun caz nu participă la ore. Clasa respectivă, întreagă, va fi evaluată în dimineața respectivă, deci ar fi absolut absurd să vină după-amiaza la ore. Copiii aceștia nu sunt roboți, trec printr-o emoție, presupun o anumită concentrare și activitatea lor se derulează în condiții de examen. Aceasta este decizia școlii, gândită de consiliul profesoral și validată în consiliul de administrație”, a declarat Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi”.

Un punct de vedere similar a fost exprimat de Constantin Chirilă, directorul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”.

„Am primit o primă adresă din partea Ministerului prin care se înțelegea că vom da aceste competențe după terminarea programului și se înțelegea că și elevii care susțin competențele ar trebui să fie la program. Însă, plecăm de la faptul că este un examen. Nici măcar nu este o simulare. Până și la simulare ținem cont de partea emoțională și nu ținem elevii la ore după. Chiar dacă nu e un examen competitiv, tot creează emoții. Totuși, Ministerul a revenit prin faptul că a lăsat la hotărârea consiliului de administrație modul de organizare a competențelor, bineînțeles, în limitele legalității și a metodologiei de organizare a lor. La Colegiul «Garabet Ibrăileanu», elevii vor veni și vor avea timpul necesar susținerii competențelor, am programat să fie evaluați toți cei 103 elevi într-o singură zi, iar apoi vor pleca acasă. Vor susține examenele așa cum trebuie susținut un examen”, a transmis directorul Constantin Chirilă.

La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, directoarea Gabriela Săndulescu a transmis că decizia de a nu participa la ore elevii care susțin competențele, în ziua respectivă, urmează să fie discutate în consiliul de administrație.

„În zilele în care nu au competențe, vin la școală. În zilele când au de susținut proba, vin la școală doar pentru a participa la competențe. Acestea sunt propunerile făcute și vor fi discutate în consiliul de administrație, în ședința pe care o vom avea zilele următoare”, a precizat directoarea.

Calendarul examenului național de Bacalaureat – sesiunea iunie 2025

Evaluarea competențelor

27-29 ianuarie 2025 : Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 29-31 ianuarie 2025 : Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 3-5 februarie 2025 : Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 5-7 februarie 2025 : Evaluarea competențelor digitale – proba D

: Evaluarea competențelor digitale – proba D 30 mai – 4 iunie 2025: Susținerea probelor A, B, C, Dpentru elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate

Probe scrise

10 iunie 2025 : Limba și literatura română – proba E.a)

: Limba și literatura română – proba E.a) 11 iunie 2025 : Proba obligatorie a profilului – proba E.c)

: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) 13 iunie 2025 : Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d)

: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) 16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b)

Afișarea rezultatelor și contestațiile

20 iunie 2025 : Afișarea rezultatelor la probele scrise și depunerea contestațiilor

: Afișarea rezultatelor la probele scrise și depunerea contestațiilor 23-24 iunie 2025 : Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 30 iunie 2025: Afișarea rezultatelor finale

