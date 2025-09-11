Evaluarea Națională 2026: Probele scrise între 22 și 26 iunie. Simularea, programată în martie
Evaluarea Națională 2026 va fi organizată în perioada 22-26 iunie, conform calendarului oficial. Proba la Limba și literatura română va fi pe 22 iunie, iar proba la Matematică se va desfășura pe 24 iunie. Simularea Evaluării Naționale este programată la mijlocul lunii martie.
Elevii de clasa a VIII-a vor termina școala mai repede, respectiv pe 12 iunie 2026. Înainte de încheierea cursurilor, în perioada 10-12 iunie, va avea loc înscrierea candidaților la Evaluarea Națională, realizată automat de către secretariatele școlilor.
Va fi al doilea an în care lucrările vor putea fi vizualizate după afișarea rezultatelor inițiale, chiar înainte de depunerea contestațiilor.
- Citește și: Calendarul anului școlar 2025-2026. Când începe și când se termină școala, perioadele de vacanță și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”
Calendarul Evaluării Naționale 2026
- 10-12 iunie: înscrierea la Evaluarea Națională 2026
- 12 iunie: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
- 22 iunie: Limba și literatura română
- 24 iunie: Matematică
- 26 iunie: Limba și literatura maternă
- 1 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14.00 – 18.00)
- 2-3 iulie: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie: Afișarea rezultatelor finale
Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026
Simularea Evaluării Naționale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării la nivel național, va avea loc în luna martie 2026, în modulul 4:
- 16 martie: Limba și literatura română
- 17 martie: Matematică
- 18 martie: Limba și literatura maternă
- 30 martie: Comunicarea rezultatelor de către profesori
Publicitate și alte recomandări video