Eveniment artistic dedicat unei colecţii de familie: „in memoriam Ecaterina Ilisei”

Vernisajul expoziţiei va avea loc de la ora 11.30, la Muzeul Unirii. Cu acest prilej va fi lansat şi albumul de artă „O colecţie a afinităţilor elective, Colecţia familiei Ilisei” şi se va prezenta volumul apărut la Editura SemenE, „ Amintiri în rama prieteniei, Gânduri pentru familia Ilisei”, volum semnat de Timotei Aioanei. Pe lângă manifestările dedicate artei plastice, momentul expoziţional şi editorial are încă o semnificaţie, fiind organizat sub genericul „In memoriam Ecaterina Ilisei”: se marchează un an de la trecerea în eternitate a profesoarei şi directorului vreme de aproape un deceniu al Liceului de Informatică Iaşi, Ecaterina Ilisei. Întâlnirea cu iubitorii de artă de la Muzeul Unirii, dar şi cu cei care au fost apropiaţi a Ecaterinei Ilisei, va fi moderată de muzeograful Brânduşa Munteanu. Vor fi prezenţi la întâlnire, urmând să vorbească despre cărţi şi lucrările expuse, Arhimandrit Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia, şi criticul de artă Maria Bilaşevschi.

