Rezultatele excepționale ale centrului includ punctaje peste media mondială obținute de cursanții pregătiți de Twinkle Star la examenele Cambridge, cât și un număr în creștere cu 30% față de anul trecut a celor interesați de studiul limbii engleze sau al limbii germane. Centrul Twinkle Star a fost desemnat în acest an „Cel mai Bun Centru de Pregătire Cambridge Step-by-Step din România” și “Gold Preparation Centre” de către Cambridge Assessment English, Departamentul de Examene al Universității Cambridge din Marea Britanie.

Indicatorii de performanță ai Twinkle Star includ 4.500 de cursanți care urmează anual cursuri în cele 3 centre din Iași, Botoșani, Neamț și 1.243 de cursanți care au obținut în acest an punctaje la examenele Cambridge peste media mondială, cu un avans de minim 3,2% procente.

Twinkle Star Exam Centre are fixate în calendar pentru perioada următoare 50 de sesiuni de examene Cambridge ce includ toate nivelurile de studiu, programate începând cu 30.10.2020 și până pe 24.07.2021, acestea fiind organizate în Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Galați și Pitești dar și în alte orașe din țară, în funcție de solicitările primite din partea școlilor colaboratoare din țară, pentru care centrul organizează examene "on demand" în unitățile școlare sau în locații stabilite de comun acord cu acestea. Înscrieri examene Cambridge: https://examenecambridge.ro/examene/inscrieri.

“Conceptul Twinkle Star se adresează părinților care prioritizează investiția în educația copiilor și înțeleg că menirea lor de bază este de a oferi acestora oportunități astfel încât startul în accesiunea copiilor să fie asigurat. Părinții vin la noi pentru a își sprijini copiii și pentru a le oferi acces către o nouă lume unde limba engleză joacă atât rol de comunicare cât și de valorizare a abilităților individuale.

Trainerii noștri au adaptat pentru online întreaga programă Cambridge, inclusiv testele și quiz-urile, pentru a oferi o interacțiune autentică cursanților prin săli virtuale de lucru în echipă, completarea task-urilor în timp real, cu feedback imediat în cadrul cursurilor live“, a declarat Ruxandra Rață – Bucevschi, fondator și manager general Twinkle Star.

Evenimente aniversare Twinkle Star:

Webinar aniversar TWINKLE STAR organizat cu sprijinul Cambridge Assessment English

„FII PĂRINTE CAMBRIDGE!”: webinar online pe 8 octombrie, ora 17.00, pentru părinți și copiii care se pregătesc pentru examenele Cambridge. Locuri limitate! Evenimentul este organizat cu sprijinul echipei Cambridge Assessment English, departamentul de examene al Universității Cambridge din Marea Britanie, care va prezenta informații despre recunoașterea și structura tuturor examenelor Cambridge.

Speakeri: Aniella Bușilă, reprezentant Cambridge English Language Assessment și Ruxandra-Rață Bucevschi, fondator și manager general Twinkle Star Exam Centre

Mai multe detalii și informații : https://twinklestar.ro/webinar-cambridge-assessment-english-fii-parinte-cambridge

Am lansat campania #proudcambridgeenglishexamgraduate

Sărbătorim rezultatele centrului de examinare Twinkle Star Exam Centre: peste 1.800 de candidați au susținut în acest an un examen Cambridge în cele trei centre ale Twinkle Star din Iași, Botoșani și Neamț și sunt invitați să utilizeze cu mândrie pe conturile personale de pe rețelele de socializare rama aniversară pe care am lansat-o: bit.ly/profilepictureproudcambridgeexamgraduate

Giveaway aniversar dedicat publicului larg – pe 30 octombrie oferim 12 premii prin tragere la sorți: 6 cursuri intensive de pregătire pentru un examen Cambridge (12h / curs) și 6 goody bags cu materiale personalizate și resurse în limba engleză. Detalii despre concurs sunt disponibile pe pagina noastră facebook.com/page.twinkle.star sau instagram.com/twinklestar.ro/.

Cursuri interactive de engleză după programa Cambridge

Cursurile de engleză Twinkle Star sunt structurate pe nivele iar costurile încep de la 90 de lei până la 180 de lei pe lună, acestea fiind dedicate atât celor care doresc să asimileze cunoștințe generale de limba engleză cât și celor care au ca obiectiv obținerea unui certificat Cambridge, cu următoarele posibilități de echivalare:

 Young Learners of English (YLE) Pre - A1 Starters / A1 Movers / A2 Flyers – (min.) A1 Movers - poate echivala examenul național de trecere în clasa a V-a profil intensiv engleză;

 A2 Key (KET) - echivalare proba de limbă pentru admitere liceu profil bilingv;

 B1 Preliminary (PET) - echivalează examenul național de Bacalaureat la proba de limba străină;

 B2 First (FCE) - avantaj la facultățile din străinătate și din țară, necesar la înscriere la Facultatea de Medicină și la doctorat, avantaj pentru burse, programe formare profesională, angajare;

 C1 Advanced (CAE) – avantaj major în portofoliul personal, la admiterea în universități din străinătate și la angajarea în corporații;

 C2 Proficiency (CPE) – deținătorul acestui certificat are abilități impecabile de comunicare în limba engleză, asemeni unui vorbitor nativ educat, și implicit poate folosi limba în orice mediu, fie că este vorba de studii sau profesie.

Abonamentele pentru anul școlar 2020 – 2021 includ 32 de ședințe iar Twinkle Star pune la dispoziția cursanților mai multe variante de orar, având în vedere că avem peste 350 de grupe de studiu constituite pentru limba engleză și limba germană.

Profesorii experimentați pun accentul pe jocuri, interactivitate, dezvoltare personală, creativitate, creșterea stimei de sine a copiilor, folosirea diferitelor tipuri de artă, dialog și feedback constructiv și utilizează și metoda “blended learning”, care oferă mai multă autonomie copiilor, însoțită de componenta “gamification” care stimulează în mod real competiția. Atmosfera de învățare este sigură, relaxată, entuziastă, iar activitățile sunt adaptate nevoilor vârstei fiecărei grupe de cursanți.

Cei care doresc să studieze alături de Twinkle Star se pot înscrie accesând https://twinklestar.ro/inscriere-an-scolar.

Peste 3.600 de persoane au beneficiat de ateliere și activități gratuite oferite în acest an

În perioada 2019 -2020 Twinkle Star a organizat gratuit ateliere, lecții demonstrative, testări și diferite activități în limba engleză și germană dedicate întregii comunități, la care au participat peste 3.600 de beneficiari. Dintre aceștia, 689 de profesori din regiunea Moldovei au beneficiat de instruire gratuită și sprijin din partea Twinkle Star pentru a face față provocării de a desfășura și adapta predarea mediului online, în cadrul webinarilor susținute de traineri certificați, cu temele: “Introduction to Online Teaching”; „Online platforms for remote English Classes”; „Time-saving resources for Teaching English Online”; „Using Cambridge resources for Online Classes”.

De atelierele de limba engleză organizate în timpul pandemiei au beneficiat gratuit un număr de 100 de copii ai cadrelor medicale aflate la datorie în regim de permanență.

“Mulți se întreabă de ce oferim atât de multe oportunități gratuite copiilor. Le răspundem simplu – pentru că, încă de la începuturile noastre, conceptul Twinkle Star are în prim-plan misiunea de a oferi șanse egale tuturor copiilor. Noi le oferim acces copiilor către o nouă lume, unde limba engleză joacă atât rol de comunicare, cât și de valorizare a abilităților individuale. Este dovedit științific că joaca structurată și interactivitatea crescută a cursurilor sunt modalități de a crește performanțele de învățare. Astfel, oferim copiilor acces la o experiență de învățare la standarde internaționale, așa cum are, de exemplu, un copil din Cambridge, Marea Britanie. Pe lângă cunoștințele lingvistice, noi punem accentul pe faptul ca orice copil care devine cursant Twinkle Star sau participă la activitățile noastre gratuite să dobândească încredere, autonomie, să învețe să-și gestioneze emoțiile și timpul de lucru. Experiența activităților pe care le oferim contribuie la autodepășire și are un impact vizibil asupra rezultatului obținut ulterior la examenele Cambridge”, a adăugat Ruxandra Rață – Bucevschi, fondator și manager general Twinkle Star Exam Centre.

La Twinkle Star copiii au ocazia să interacționeze online cu colegi din întreaga țară, să lucreze în echipe – prin acele „breakout rooms” virtuale unde simulăm condițiile unui examen Cambridge - au parte de o pregătire specifică, după programa Cambridge. Mai mult, cursanții Twinkle Star beneficiază de garanția rezultatului la examene, stabilită prin contract. Twinkle Star se numără printre puținele centre din țară care organizează suplimentar simulări online ale examenelor (includ 12 h de pregătire intensivă pentru examen, pentru maximizarea rezultatelor).

Din anul 2008 până în 2020, un număr de 8.090 de candidați au obținut un certificat Cambridge cu susținerea Twinkle Star. În anul școlar 2019-2020 am organizat 26 de sesiuni de examene, cu 8 – 120 candidați/sesiune, acestea au totalizat un număr de 1.889 de candidați. Cea mai mare pondere este dată de examenele YLE – Young Learners of English: Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, cu 39,70%, pe locul 2 în clasamentul celor mai populare examene printre cursanți situându-se examenele A2 Key for Schools (KET) cu 19,4%, urmate îndeaproape de examenele B1 Preliminary (PET), cu un procentaj de 19,3%.