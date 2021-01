Evoluţii surprinzătoare în învăţământul ieşean, din 2012 şi până astăzi

Potrivit unui analize a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în ceea ce priveşte evoluţia numărului de elevi de clasa a IX-a pe diferite profile de studiu, din anul şcolar 2011-2012 până în prezent numărul de elevi care au ales domeniul tehnic a scăzut cu fix 1.000. Procentual, asta înseamnă o scădere de 30%, de la 3.196 de elevi câţi erau înregistraţi în 2011-2012 la 2.196 în anul şcolar 2020-2021. Potrivit raportului, scăderea a fost una bruscă, numărul de elevi care au ales acest domeniu oscilând în următorii ani. Astfel, în anul şcolar 2012-2013 erau înscrişi tot 2.196 de elevi, cifră înregistrată şi în acest an şcolar. În următorul an şcolar, 2013-2014, a fost înregistrat cel mai mic număr de elevi din perioada cuprinsă în acest raport, 2.181 de elevi alegând profilul tehnic. În următorii ani, numărul de elevi oscilează între 2.384 (număr înregistrat în anul şcolar 2018-2019) şi 2.638 (număr înregistrat în anul şcolar în anul şcolar 2015-2016)

O altă scădere considerabilă a numărului de elevi la nivelul judeţului Iaşi a fost înregistrată la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului. Mai exact, comparativ cu 2011-2012, numărul de elevi de la acest profil aproape s-a înjumătăţit, iar comparativ cu anul trecut numărul de elevi a scăzut cu aproape 8,7%. Potrivit raportului ISJ Iaşi, în 2011-2012 erau înregistraţi la acest profil 1.017 elevi, în următorii ani numărul oscilând, cei mai puţini elevi de la acest profil fiind înregistrat în acest an şcolar (582 de elevi) şi în 2016-2017 (553 de elevi). În anul 2012-2013 studiau la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului un număr de 817 elevi (elevi de clasa a IX-a), un an mai târziu numărul ajungând la 731. În 2014-2015 s-au înscris la Resurse naturale 781 de elevi, iar un an mai târziu 766. Între anii 2017-2018 şi 2019-2020, numărul de elevi a oscilat între 638 şi 680.

Profilul „Servicii” a crescut în interes în ultimii ani

Singurul domeniu care s-a menţinut în interesul elevilor din 2011-2012 până în prezent, cu mici oscilaţii, şi chiar a crescut în ultimii trei ani este profilul „Servicii”. Astfel, în 2011-2012 au fost înregistraţi la acest profil, în clasa a IX-a, 1.790 de elevi, în următorul an înregistrându-se cea mai mare scădere din perioada analizată, numărul de elevi ajungând la1.457. În următorii ani numărul de elevi care s-au înscris la acest domeniu a oscilat între 1.567 (în anul şcolar 2017-2018) şi 1952 (în anul şcolar 2016-2017). În ultimii trei ani, respectiv 2018-2019, 2019-2020 şi 2020-2021 numărul de elevi înscrişi la profilul „Servicii” a oscilat între 1.801 şi 1.842 (număr înregistrat în acest an şcolar).

Profilul Tehnic, în topul preferinţelor la înscrierea la liceu

În ciuda scăderii numărului de elevi de la domeniul Tehnic înregistrată în ultimii ani, procentual vorbind intresul cel mai mare rămâne pentru acest profil. Mai exact, potrivit analizei realizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, observăm că ponderea numărului de elevi înscrişi pe profile la nivel judeţean în clasa a IX-a pune ca fiind cel mai solicitat profil pe cel Tehnic, cu 47,5%, urmat de profilul Servicii, cu 39,9%, iar profilul Resurse naturale şi protecţia mediului are un procent de 12,6%. Raportat la anul şcolar 2011-2012, profilul tehnic înregistra la acea dată un procent de 53,24%, profilul Servicii un procent de 29,82% (adică cu 10% mai mic decât cel din prezent), iar la Resurse naturale şi protecţia mediului era înregstrat un procent de 16,94%. Analizând cifrele din fiecare an, ponderea cea mai mică a profilului Tehnic a fost înregistrată în acest an, procentul oscilând însă de la un an la altul, la domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului, cel mai mic procentaj a fost înregistrat în 2016-2017 (11.00%), iar profilul „Servicii” a oscilat în ultimii ani între 32,42% (2017-2018) şi 39,87%, pondere înregistrată în acest an şcolar.

Cum au completat elevii opţiunile de înscriere la liceu în ultimii ani? Filiera vocaţională în „cădere liberă”

Dacă numărul de elevi înscrişi la un profil sau altul poate oscila în funcţie de notele obţinute la Evaluarea naţională, în funcţie de posibilităţile financiare ale părinţilor sau din alte raţiuni „externe”, putem observa cu adevărat preferinţele elevilor dacă analizăm opţiunile exprimate la înscrierea pentru repartizarea electronică a elevilor la învăţământul liceal. Astfel, chiar dacă mulţi elevi nu au neapărat notă pentru un anumit liceu, mulţi completează şi acele opţiuni în speranţa că ar putea intra. Potrivit raportului ISJ Iaşi, 72,77% dintre elevi au ales filiera teoretică în anul şcolar 2020-2021, un procent simţitor mai mare faţă de anul precedent, când a fost înregistrat un procent de 65,92 în ceea ce priveşte opţiunile exprimate.

Procentul pentru filiera tehnologică a suferit doar o uşoară creştere, de la 19,44% (în 2019-2020) la 20,06% în acest an şcolar. Filiera vocaţională a suferit cea mai mare scădere în interesul elevilor, în 2019-2020 un procent de 14,64 dintre opţiunile exprimate fiind pentru această filieră, anul acesta doar 7,17% alegând un domeniu vocaţional. Mai exact, faţă de repartizarea opţiunilor de anul trecut, se constată o creştere cu aproximativ 7 procente pentru filiera teoretică, ca urmare a unei scăderi corespunzătoare pentru filiera vocaţională, iar la filiera tehnologică rezultatele se menţin aproape la acelaşi nivel.

Tot potrivit raportului ISJ, în cadrul filierei teoretice, din 18.742 opţiuni, 10.278 opţiuni (54,84 %) sunt pentru profilul real şi 8.464 opţiuni, adică 45,16 % pentru profilul uman. Spre deosebire de anul şcolar trecut, se constată o uşoară creştere a ponderii opţiunilor pentru profilul uman cu cinci procente în defavoarea profilului real.

În ceea ce priveşte repartizarea opţiunilor la nivelul filierei tehnologice, profilul tehnic a înregistrat 1.455 de opţiuni (28,15%) din totalul opţiunilor exprimate pentru filiera

Tehnologică, comparativ cu anul trecut când s-au înregistrat 27,17% de opţiuni, profilul servicii a înregistrat 2.975 de opţiuni (57,57 %), în scădere faţă de 61,91 % în 2019-2020, iar profilul resurse naturale şi protecţia mediului a înregistrat 738 de opţiuni (14,28%), în creştere de la 10,92 % în 2019-2020.