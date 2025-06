EXCLUSIV: ACSM Politehnica Iași are antrenor! Iașul a făcut și primul transfer al verii, un mijlocaș care vine de la Liga I

ACSM Politehnica Iași a oficializat aseară, târziu, relația de colaborare cu antrenorul Anthony „Tony” Da Silva. Ajuns de luni în Iași, după cum Ziarul de Iași a anticipat, în exclusivitate, încă de pe 10 iunie, tehnicianul portughez a semnat un contract pe un an cu ACSM, obiectivul fiind promovarea în Liga I de fotbal.

Tony va pleca astăzi din Copou, unde va reveni săptămâna viitoare, vineri, la o zi după ce jucătorii ieșeni vor efectua vizita medicală. Tot ieri, clubul ieșean a făcut și primul transfer al verii.

Cine este Dragoș Iancu

Retrogradată pe 1 iunie în Liga a II-a de fotbal, gruparea din Copou a ajuns la un acord cu masivul mijlocaș central Dragoș Petru Iancu (1,87 metri), care a jucat în ultimele trei sezoane la FC Hermannstadt.

Născut pe 29 septembrie 2002, la Huedin, în județul Cluj, Iancu a mai evoluat la juniorii lui CFR Cluj și, din 2020, la Gaz Metan Mediaș. Fotbalistul trecut și pe la naționala României under 20 are 70 de prezențe și patru goluri în Liga I și 10 apariții în Cupa României, unde a marcat de trei ori. Om de bază la sibieni pentru acoperirea postului de jucător sub 21 de ani, Iancu și-a văzut ascensiunea stopată în septembrie 2023.

Atunci, el a suferit o fractură de peroneu și una de gleznă într-un meci la Ploiești, cu Petrolul, după o intrare dură a lui Valentin Țicu, noul fotbalist ieșean fiind operat apoi în două rânduri și lipsind de pe gazon șase luni. În ultimul sezon, Iancu a adunat 400 de minute și două goluri în 17 meciuri de campionat și 292 de minute și o reușită în patru partide de Cupa României.

