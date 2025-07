EXCLUSIV Amazon Iași concediază câteva sute de angajați din divizia Retail Business Services, dar niciun specialist IT nu va fi vizat. „Am informat deja persoanele impactate”

Disponibilizările recent anunțate în interiorul companiei vizează de această dată personalul din cadrul diviziei RBS (Retail Business Services) care aveau ca sarcină realizarea de cataloage pentru clienții marketplace-urilor companiei. Rolul lor, spre exemplu, era de asigurare că detaliile produselor listate sunt specifice și complete.

Personalul Amazon de la Iași a fost anunțat, cu această ocazie, ca firma renunță cu totul la livrarea către partenerii lor a acestui serviciu de realizare de cataloage, dar că nu se vor face reduceri de personal în rândul IT-iștilor din companie.

Reprezentanții Amazon au confirmat informațiile pentru „Ziarul de Iași”, fără însă a putea vorbi despre numărul de angajați care vor fi afectați de această decizie. Conform acestora, în momentul de față decizia se limitează la o serie de rolul non-tehnice, care vizează într-adevăr echipa Retail Business Services. Compania susține însă că rămâne dedicată investițiilor continue în regiune și că această modificare a schemei de personal nu înseamnă un pas înapoi de pe piața din Iași.

„În urma unei analize amănunțite, am anunțat planurile noastre care ar putea include reducerea numărului de angajați din echipa Retail Business Services din România. Am informat deja angajații ale căror roluri ar putea fi impactate și vom întreprinde măsurile necesare, pentru a le proteja drepturile în timpul acestui proces”, a declarat Aleksandra Zarychta-Kuzalska | Corporate Communications Lead in CEE