EXCLUSIV Andrei Fermeșanu, managerul interimar, respins din cursa pentru conducerea Operei Iași

„Ziarul de Iași” a confirmat din mai multe surse că managerul interimar al Operei din Iași, Andrei Fermeșanu, a fost respins din cursa pentru conducerea instituției. Nu ar fi avut dosarul conform.

În acest moment, în competiție au rămas doar trei candidați, dar surpriza respingerii dosarului managerului actual a creat unde de șoc în opera ieșeană. Din primele informații, acesta ar fi avut unele neconformități în plan, care au determinat respingerea. Legal, are varianta de a contesta decizia comisiei tehnice, dar sursele noastre spun că șansele întoarcerii deciziei sunt minime.

Acesta nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

În continuare, așa cum „Ziarul de Iași” a scris deja, din toată lista de candidați vehiculați vor intra în competiție trei: Morel Marius Negru (violonist în orchestra instituției), Vasilica Stoiciu-Frunză (fost consultant artistic) și Alexandru Petrescu (conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași).

Etapele următoare prevăd evaluarea anonimă a planurilor de management de către o comisie specializată aleasă de Ministerului Culturii. Ulterior, candidații vor fi intervievați de aceeași comisie, până la finalul lunii urmând a fi publicate rezultatele finale.

