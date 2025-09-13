MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

EXCLUSIV Andrei Fermeșanu, managerul interimar, respins din cursa pentru conducerea Operei Iași

De Cătălin HOPULELE Andreea POPA
sâmbătă, 13 septembrie 2025, 13:15
1 MIN
EXCLUSIV Andrei Fermeșanu, managerul interimar, respins din cursa pentru conducerea Operei Iași

„Ziarul de Iași” a confirmat din mai multe surse că managerul interimar al Operei din Iași, Andrei Fermeșanu, a fost respins din cursa pentru conducerea instituției. Nu ar fi avut dosarul conform.

În acest moment, în competiție au rămas doar trei candidați, dar surpriza respingerii dosarului managerului actual a creat unde de șoc în opera ieșeană. Din primele informații, acesta ar fi avut unele neconformități în plan, care au determinat respingerea. Legal, are varianta de a contesta decizia comisiei tehnice, dar sursele noastre spun că șansele întoarcerii deciziei sunt minime.

Acesta nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

CITESTE SI: Cursă în trei pentru șefia Operei Naționale Române din Iași. Pe cine a selectat comisia?

În continuare, așa cum „Ziarul de Iași” a scris deja, din toată lista de candidați vehiculați vor intra în competiție trei: Morel Marius Negru (violonist în orchestra instituției), Vasilica Stoiciu-Frunză (fost consultant artistic) și Alexandru Petrescu (conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași).

Etapele următoare prevăd evaluarea anonimă a planurilor de management de către o comisie specializată aleasă de Ministerului Culturii. Ulterior, candidații vor fi intervievați de aceeași comisie, până la finalul lunii urmând a fi publicate rezultatele finale.

Etichete: Andrei Fermeșanu, opera iasi

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network