EXCLUSIV. Bombă la Poli. Iașul face rost de bani după ce vinde pe sute de mii de euro la FCSB

Poli e foarte aproape de a-l vinde pe Andrei Gheorghiță la FCSB, mutare care ar putea aduce 400 000 de euro plus TVA, circa 480 000 de euro Iașului. 100 000 de euro, plus TVA, ar urma să fie plătiți pe loc, iar 300 000 de euro, plus TVA, în vară, dacă fotbalistul va confirma. În plus, Poli va avea dreptul la 20 la sută dintr-un transfer ulterior al lui Gheorghiță.

Informația, obținută pe surse, nu a fost confirmată, dar nici infirmată de șefii Politehnicii. Aceștia au spus că se vor pronunța asupra subiectului după ce tranzacția va fi parafată.

