EXCLUSIV | Cărbunele care „arde” bugetul Iașului: proces de 50 milioane euro în instanță. Detalii obținute de „Ziarul de Iași” direct de la Londra

Un proces cu o miză de 50 milioane euro pentru bugetul local a început la Londra. „Ziarul de Iași” a obținut detaliile cererii de chemare în judecată depusă de Vitol Geneva împotriva Primăriei. În document, furnizorul de cărbune își prezintă pretențiile financiare și clarifică soarta unei părți din cantitatea de cărbune ce era destinată Iașului: a fost revândută către trei firme.

În dosarul depus la instanța londoneză, Vitol avansează cu precizie trei sume care înseamnă în jur de 45 milioane euro: despăgubiri (19,9 milioane dolari), cheltuieli de depozitare în port a unei cantități de cărbune nepreluate de Primărie (25,4 milioane euro) și cheltuieli financiare (1,4 milioane dolari). Pe lângă aceste sume, sunt solicitate dobânzi al căror cuantum urmează să fie stabilit de instanță.

De cealaltă parte, Primăria Iași impută, la rândul ei, derularea defectuoasă a contractului de către Vitol și vrea să recupereze cel puțin 16 milioane de dolari de la furnizor, avansul plătit la semnarea contractului.

Primăria a ridicat puțin peste jumătate din cantitatea contractată

„Ziarul de Iași” a prezentat pe larg litigiul la începutul acestui an. Dar, la acel moment, două aspecte nu erau pe deplin lămurite: care este suma totală pe care Vitol o solicită de la Primărie și ce s-a întâmplat cu o cantitate de cărbune pe care elvețienii susțineau că au adus-o în România, dar pe care municipalitatea ieșeană nu a preluat-o.

Contractul între cele două părți, inclusiv cu actele adiționale (cel mai controversat a fost semnat în decembrie 2022), a vizat livrarea a 154.000 tone cărbune la un preț de aproape 415 dolari/tonă. Cărbunele era necesar pentru CET Holboca în sezonul rece 2022-2023. În acțiunea depusă la Londra, Vitol spune că Iașul a plătit și primit doar 81.400 tone până în martie 2023.

În acea lună, între cele două părți a fost încheiat un act adițional, al patrulea: Vitol susține că a acordat Primăriei Iași „o nouă oportunitate de a plăti și de a accepta cantitatea contractuală convenită”.

Prin acest act adițional, Primăria Iași se angaja să preia 34.010 tone pe care Vitol le adusese în portul Constanța: termenul de preluare și plată a fost stabilit la 30 aprilie 2023. „Pârâtul (Primăria Iași, n.r.) a plătit și a preluat doar două trenuri de cărbune (…) conținând în total 3.700 tone de cărbune, rămânând astfel un surplus de 30.310 tone”, potrivit acțiunii Vitol. Astfel, cu tot cu cele două trenuri, Iașul a preluat doar 85.100 tone din totalul prevăzut în contract.

În același timp, Vitol urma să livreze și restul cantității prevăzute în contract (ultima tranșă de 38.590 tone) până pe 31 mai 2023. Însă, spun elvețienii, livrarea s-ar fi făcut doar în situația în care cărbunele deja aflat în port ar fi fost ridicat, conform actului adițional nou-încheiat.

Vitol a vândut la preț redus cărbunele neridicat de Iași

Cum Primăria nu a ridicat surplusul existent în port, Vitol a susținut în fața instanței că a fost nevoită să încheie alte contracte comerciale pentru a-și limita pierdurile: în perioada 18 aprilie – 20 iunie 2023, Vitol a vândut cărbunele nepreluat cu un preț mediu de circa 125 dolari/tonă, de trei ori mai mic comparativ cu cel agreat cu Primăria Iași pentru aducerea în țară a combustibilului. Astfel, Vitol spune că a recuperat în jur de 3,8 milioane dolari.

Vânzările au fost făcute către beneficiari care au putut ridica rapid cărbunele din zona liberă Constanța: Levmet SAM (10.000 tone, contract din 18 aprilie 2023 – 139 dolari/tonă), Bulk Trading (5.000 tone, 12 mai 2023 – 106 dolari/tonă) și Holcim Trading LTD (15.275 tone, 20 iunie 2023 – 121 dolari/tonă).

Cum a calculat Vitol sumele imputate Primăriei Iași

Una dintre pretențiile financiare ale Vitol are la bază costul depozitării cărbunelui în Constanța: 3 euro/tonă/zi. Este vorba despre cantitatea adusă în port și revândută de Vitol, după ce Primăria Iași nu a preluat-o. Pretenția se ridică la 25,4 milioane de euro. A doua sumă face referire la cuantumul despăgubirilor solicitate. În primul rând, Vitol invocă prețul contractual al cărbunelui care nu a mai ajuns efectiv la Iași, respectiv de 27,9 milioane de dolari pentru 68.900 tone.

Extras din chemarea în judecată: care sunt principalele pretenții financiare ale lui Vitol

Din această sumă, au scăzut încasările din revânzări (3,8 milioane de dolari) și valoarea estimată a cantității nelivrate, și anume ultima tranșă (4,2 milioane de dolari).

„Neexistând o piață disponibilă pentru această cantitate de cărbune în România (cea nelivrată, n.r.), valoarea acesteia este cel mai bine estimată prin raportare la o vânzare de cărbune de calitate aproape identică către Comet Trading SA, datată 31 mai 2023”, susține Vitol. În final, elvețienii impută despăgubiri de 19,9 milioane de dolari.

Suplimentar, Vitol solicită ca Primăria Iași să achite 1,4 milioane de dolari, sumă ce reprezintă cheltuieli financiare ale furnizorului pentru că municipalitatea ieșeană nu ar fi respectat condițiile contractului. Nu în ultimul rând, elvețienii invocă și achitarea dobânzilor (contractuale sau cele prevăzute de lege) pentru fiecare plată făcută cu întârziere de către Primăria Iași – aceste sume ar putea fi de ordinul a cel puțin câtorva milioane de dolari (cele contractuale ar fi mai mari comparativ cu cele legale).

Primăria achită cel puțin un milion de lei pe avocați

Recent, Primăria și-a angajat avocați pentru procesul de la Londra. În acest sens, a alocat o sumă de 1,4 milioane lei de la bugetul local: Societatea Civilă de Avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners va încasa un milion de lei la care se adaugă un bonus de succes de 400.000 lei.

În fața instanței engleze, apărarea municipiului Iași va fi asigurată de un partener al SCA amintite – una dintre cele mai cunoscute case de avocatură din capitala Angliei (Lewis Silkin) cu avocați experimentați în special pe drept comercial și litigii.

În paralel cu procesul de la Londra, Primăria Iași a deschis o acțiune proprie, la Tribunalul Iași, deși contractul dintre părți este guvernat de legea engleză. Chiar dacă soarta acestui proces pare din start a fi pecetluită, din acțiune putem totuși afla cum se raportează municipalitatea la litigiul cu Vitol. În primul rând, conform dosarului consultat „Ziarul de Iași” la Tribunal, elvețienilor li se impută la plată 16 milioane dolari (avansul plătit de Primărie în septembrie 2022), alături de alte două sume: 437.294 dolari și 55.750 dolari.

Potrivit municipalității, Vitol putea să acceseze avansul doar dacă livra ultimele cantități de cărbune, în sensul că acei bani reprezentau „contravaloarea ultimelor trenuri livrate”, conform contractului. „Prin faptul că a refuzat livrarea ultimelor trenuri și nu a înțeles să restituie suma achitată cu titlu de avans pentru acestea, Vitol a cauzat Municipiului Iași un prejudiciu echivalent cu suma în cauză”, a susținut Primăria în acțiune.

A doua sumă invocată de municipalitate este rezultatul unui control al Curții de Conturi. Cu ocazia unui audit, inspectorii au descoperit diferențe între cantitatea declarată la încărcarea în portul Constanța și cea descărcată la CET Holboca, fiind vorba despre 1.054 de tone. Ultima sumă enumerată este singura în cazul căreia Vitol admite că Primăria are dreptul, fiind vorba despre regularizarea unei facturi.

Vitol a obținut ordin de suspendare a procesului de la Iași

În acțiunea de la Londra, Vitol face referire la procesul de la Iași și solicită emiterea unui ordin prin care să se ateste că litigiul dintre părți ține exclusiv de instanța engleză. „Judecătorul Robin Knowles a admis cererea Vitol de emitere a unui ordin provizoriu de tip «anti-suit injunction», prin care s-au suspendat acele proceduri, la data de 10 martie 2025”, arată Vitol. Acest ordin va fi probabil prezentat de elvețieni la Iași cu ocazia primului termen de judecată al procesului intentat de Primărie (17 noiembrie 2025).

În același timp, Vitol vrea un ordin judecătoresc care să confirme că a avut dreptul să acceseze avansul plătit de Primăria Iași „ca modalitate de compensare parțială a pretențiilor financiare”. „Acest ordin este justificat deoarece Vitol anticipează că pârâtul va încerca, în cadrul procedurilor din România, să recupereze această sumă de la Vitol”, conform documentului citat.

Procesul Vitol-Primăria este în fază incipientă. Primul termen de judecată ar putea fi stabilit în luna octombrie. Până la acest termen, reclamanții trebuie să mai depună o serie de documente suport (rapoarte de expertiză și alte acte), alături de eventuale declarații de martor.

Dacă instanța va decide în favoarea elvețienilor, orașul riscă să piardă echivalentul a 10% din veniturile bugetului local pe anul în curs. Într-un context în care Primăria împrumută bani pentru asfaltarea unor drumuri, pierderea acestor fonduri va afecta semnificativ programul de investiții pe termen scurt și mediu

