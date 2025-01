EXCLUSIV Cel mai bun tânăr medic din 2024, dr. Gheorghe Bălan, în dialog cu „Ziarul de Iași”. „Medicina modernă a schimbat paradigma medic-pacient”

Unul dintre motivele principale a fost implicarea medicului în dezvoltarea și introducerea în România a unor noi tehnici chirurgicale minim-invazive. Dr. Bălan jr. este gastroenterolog, specializat în endoscopie terapeutică digestivă, care lucrează la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași și Spitalul Arcadia, fiind și șef de lucrări la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Într-un dialog cu „Ziarul de Iași”, acesta a explicat că rolul medicilor și a medicinei s-a schimbat în societatea actuală și că medicii trebuie să se adapteze la această nouă realitate.

Proceduri inovative, introduse la Iași

„Am încercat să profit de oportunitățile generației mele, să umplem niște goluri în ceea ce privește practica în gastroenterologie de astăzi în România. Se fac anumite proceduri, dar sunt multe în sfera endoscopiei digestive care se făceau în altă parte, dar la noi nu. De aceea, alături de mai mulți colegi din țară, am încercat să introducem, fiecare în centrul său, o serie de proceduri noi care rezolvă minim-invaziv lucruri care înainte se rezolvau chirurgical”, a explicat dr. Gheorghe Bălan.

Acesta a spus că proceduri minim-invazive au fost introduse în sfera endoscopiei biliopancreatice, intervenindu-se astăzi în unele diagnostice din zona căilor biliare și a pancreasului în formule complet inovative și de nesperat în urmă cu mai mulți ani. Dr. Bălan s-a specializat în activitatea sa prin mai stagii de pregătire suplimentară și, ulterior, contracte de cercetare, cu centre de prestigiu mondial în endoscopie terapeutică digestivă din Canada, SUA, Olanda sau Germania. A și reușit să sprijine crearea unor parteneriate între UMF Iași și astfel de instituții, „punți de colaborare”, cum le numește acesta, fiind și lector invitat la două universități din SUA pe subiectul expertizei sale.

A făcut în același timp Dreptul și Medicina

Dr. Gheorghe Bălan jr. a fost la un pas să nu se apuce de medicină. Deși avea toate porțile deschise în această profesie, tatăl său fiind bine-cunoscutul gastroenterolog dr. Gheorghe Bălan, tânărul medic a fost atras încă din timpul liceului de studiile de Drept. Este absolvent de profil real la Colegiul Național din Iași, dar, spre deosebire de colegii săi care au devenit olimpici la matematică, informatică, fizică sau chimie, el s-a specializat pe partea socială, chiar de activism și reprezentare.

„M-am implicat încă din liceu în partea de sferă umanistică a activității – am fost președintele Colegiului Elevilor din liceu, am fondat alături de mai mulți tineri Consiliul Județean al Elevilor din Iași, iar când am terminat liceul am fost mai degrabă pasionat de Drept și mi-am dorit să dau acolo”, a declarat dr. Gheorghe Bălan.

Doar că, ulterior, s-a decis să le facă pe amândouă. A intrat la buget atât la Facultatea de Drept de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cât și la Facultatea de Medicină Generală de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. Le-a început pe amândouă și a reușit să le termine pe ambele la buget, cu note mari, iar după anul al VI-lea de la medicină a fost într-o dilemă majoră: ce specialitate să urmeze? Prin faptul că a urmat și dreptul și s-a intersectat și în timpul facultății cu domeniul medicinei legale a fost atras de aceasta și era ferm convins că aici trebuie să se îndrepte.

„Dar am primit un sfat pragmatic care mi-a schimbat definitiv destinul și cariera. Doamna profesor Diana Bulgaru Iliescu, directorul Institutului de Medicină Legală din Iași, mi-a spus că i-ar face mare plăcere să colaborăm, dar știind și cealaltă opțiune pe care aș avea-o m-a sfătui să nu ratez toate șansele de carieră. Să încerc să fac gastroenterologie ca primă specialitate, pentru că ai nevoie de energie să te formezi în ea. Iar medicina legală o pot face oricând, ca specialitate complementară sau ca a doua specializare, dacă vreau să schimb la rezidențiat. Mi-a explicat că e nevoie de «forțele vârstei tinere» la gastroenterologie, nu o poți face după o anumită vârstă, în timp ce medicina legală – da. Mi-a recomandat să încerc să văd cum e, lucra și tatăl meu acolo, aveam avantajele cunoașterii echipei medicale”, spune dr. Gheorghe Bălan.

A avut și noroc, recunoaște acesta: s-a adaptat și a găsit o nișă în gastroenterologie pe care să o stăpânească foarte bine și pe care spune că o va urma toată viața. Dar există și astăzi o nostalgie și un ușor regret cu privire la medicina legală.

Citește și: Tehnici intervenționale de ultimă generație la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași

Medicul a devenit un sfătuitor al pacienților

Medicul spune că, astăzi, în relația medic-pacient, s-au schimbat multe lucruri. A dispărut acea relație de tip paternalist, în care medicul era cel cu putere de decizie absolută în ceea ce privește sfaturile, atitudinile și, practic, viața pacientului, prin tot ce ținea de conduita terapeutică. Acum, medicina modernă a schimbat paradigma: medicul a devenit un partener căruia pacientul îi încredințează informații și, pe baza lor, încearcă să îl sfătuiască să ia cea mai bună decizie despre sănătatea sa.

„Medicul este un sfătuitor, a devenit un partener al pacientului, iar pacientul este cel care ia deciziile informat, cât de bine se poate, pentru a decide asupra stării sale de sănătate. Medicul astăzi nu mai decide absolut totul legat de un pacient – are datoria de a-l evaluat cât de bine posibil, de a-l informa despre alternativele sale și să îi respecte deciziile. Este o gamă mare de obligații în continuare, de a realiza corect și complet investigațiile și de a-i sfătui cât mai pe înțelesul lor despre alternative. Nu este ușor, nu e facil și nu ține totul de știința medicală, ci și de abilitățile de comunicare și cele socio-culturale”, a mai precizat dr. Gheorghe Bălan.

Specialistul spune că, astăzi, doctorii nu mai au obligația unui rezultat anume, nu există obligația „de a face bine pacientul”, ci de a-și da toată silința pentru a-l face pe acesta să ajungă la o stare de sănătate cât mai bună. De aici, spune dr. Bălan, este și răspunderea juridică și morală, profesională, a medicilor. „Dacă ne facem profesia cât mai bine vom greși rar, pentru că există mereu riscul de a greși și trebuie să fim conștienți de asta. Trebuie să fim onești și deschiși cu pacienții, să încercăm să fim atenți la ce fac ceilalți colegi ai noștri, fiindcă o persoană are mai multe boli, mai mulți medici, și trebuie să ne unim eforturile în aceeași direcție”, a conchis acesta.

Citește și: O capsulă cu senzori ar putea fi o alternativă la endoscopie

Publicitate și alte recomandări video