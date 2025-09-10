EXCLUSIV Cinci candidați pentru postul de manager al Operei Naționale din Iași. Un violonist, un fost consilier artistic, doi soliști și un fost director de Filarmonică

Opera Națională Română din Iași, care a născut nenumărate controverse de-a lungul anilor, revine în lumina reflectoarelor la nivel național cu o speță aproape unică în România: vor fi cel puțin cinci candidați pentru postul de manager, scos la concurs de Ministerul Culturii. „Ziarul de Iași” vă prezintă lista acestora: muzicieni de renume, dar și foști manageri cu un trecut zbuciumat.

Anunțul surpriză al Ministerului Culturii a venit la scurt timp după numirea lui András Demeter, UDMR, pe postul de ministru, în locul Nataliei Intotero, când Ilie Bolojan a preluat conducerea Guvernului. Sursele cotidianului nostru spun că una dintre mizele personale ale ministrului a fost aceea de a organiza concursuri în cât mai multe locuri unde există un manager interimar la o instituție de cultură.

Astfel că, pe 12 august, a fost lansat concursul. Iar ieri, 9 septembrie, a fost ultima zi în care puteau fi depuse candidaturile. Acestea trebuiau să conțină proiectul de management și dosarul cu documentele care arată că îndeplinesc condițiile minimale. Cele mai relevante, printre criterii, sunt experiența în specialitatea studiilor – minimum cinci ani, cât și experiență în domeniul activității manageriale de minimum cinci ani. Dar aceasta din urmă poate fi echivalată și cu dovada absolvirii de specializări în domeniul managementului.

Andrei Fermeșanu: „Sunt tot felul de persoane care și-au exprimat intenția, dar asta nu spune nimic”

Ministerul Culturii a confirmat pentru „Ziarul de Iași” că procedura de depunere a dosarelor a fost finalizată, dar reprezentanții acestuia nu au dorit să comenteze cu privire la numele celor înscriși. De altfel, procedura în sine este una gândită să ofere șanse cât mai multor persoane: după alegerea comisiei de concurs, un secretariat tehnic verifică eligibilitatea dosarelor, iar comisia jurizează „în orb”. Nimeni nu știe cine a scris proiectul respectiv, numele candidaților vor fi aflate la interviurile față-în-față.

Din informațiile noastre, există în momentul de față cel puțin cinci dosare depuse, deși unele surse spun că există posibilitatea să apară și nume surpriză. Managerul interimar, Andrei Fermeșanu, este singurul care a dorit să comenteze înscrierea în competiție. Acesta s-a arătat însă la fel de bulversat de situație: și el a auzit că vor fi mulți candidați, dar nu știe câți.

„Da, m-am înscris. Nu știu câți candidați s-au înscris, este confidențial, este o procedură standard a Ministerului. Vom ști pe data de 12 septembrie, vineri. Până atunci, toate dosarele sunt confidențiale, au număr de înregistrare, dar fără elemente distinctive, fără nume și prenume. Sunt tot felul de persoane care și-au exprimat intenția, dar asta nu spune nimic. Intenția se concretizează în momentul în care vedem că a fost depus un dosar, dar, așa, pe vorbe și pe surse, că am auzit de unul și altul că se înscrie, nu e concludent”, a declarat Andrei Fermeșanu pentru „Ziarul de Iași”.

„Ziarul de Iași” a scris de mai multe ori despre cazul „unic” al managerului Fermeșanu: acesta a fost angajat solist după ce a absolvit Facultatea de Interpretare muzicală, dar cu studii de Muzicologie, nu de Canto, cum e cazul la 99% dintre soliștii din România. În 2022, când „Ziarul de Iași” a relatat despre cazul acestuia, un specialist în studiile superioare descria situația în următorii termeni: „e ca şi cum cineva merge la Facultatea de Filosofie de la «Cuza», dar acolo face Relaţii Internaţionale, nu Filosofie. Omul acela nu este filosof, deşi are diploma de licenţă de la aceeaşi facultate”. Între timp, Andrei Fermeșanu și-a „rezolvat situația” – deși inițial spunea că nu are nicio relevanță ce facultate a terminat, s-a înscris ulterior la Canto, a făcut iar facultatea și a absolvit-o.

Intră în scenă un violonist și un fost consultant artistic al Operei

Pe listă mai apare și numele lui Morel Marius Negru, violonist în orchestra Operei din Iași în ultimii 29 de ani, care a fost în trecut director general adjunct al instituției culturale. Tot din Iași și-a depus dosarul și Vasilica Stoiciu-Frunză. Aceasta a fost timp de decenii consultant artistic al operei, a colaborat ca pianist cu instituția și a predat și la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. A încetat colaborarea cu opera după numirea lui Beatrice Rancea ca manager, iar în prezent este manager al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” din Piatra Neamţ, funcție pe care a câștigat-o, prin concurs, anul acesta.

Ambii au fost contactați de către „Ziarul de Iași” și au refuzat să comenteze, încă, despre candidatură, dar am obținut confirmarea că aceasta a fost depusă la momentul de față.

Nici Alexandru Petrescu, conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, nu a dorit să comenteze pentru „Ziarul de Iași” că și-a depus candidatura. Acesta a avut o atitudine agresivă atunci când a fost contactat de reporterii noștri, lăsând să se înțeleagă faptul că nu este de interes public că ar candida. „Nu confirm și nici nu infirm”, a spus acesta. Dar surse din cadrul ministerului ne-au precizat că și-a depus candidatura integral încă de luni, 8 septembrie, cu o zi înainte de închiderea oficială a perioadei de depunere.

Controversatul fost manager al Filarmonicii din Botoșani vrea să își încerce mâna și la Iași

O atitudine la fel de agresivă a avut-o și Mihai Sîrbu, care s-a remarcat în lumea artistică drept membru al Filarmonicii din Botoșani, unde cânta la corn. În urmă cu aproape 15 ani, a și condus instituția de cultură, iar presa locală a relatat de mai multe ori despre relația tensionată pe care o avea cu angajații. Aceștia au ajuns, în mai multe rânduri, să îi ceară demisia.

Problemele sale au continuat și în perioada mult mai apropiată. În 2021, spre exemplu, presa locală scrie despre faptul că acesta nu a putut fi înlăturat de la conducerea Filarmonicii din Botoșani, deși picase evaluarea anuală – a luat 6.75 în loc de 7.

În prezent, nu este clar din ce poziție candidează la funcția de manager al Operei din Iași. Contactat telefonic de „Ziarul de Iași”, acesta a spus, la rândul său, că nu confirmă și nici nu infirmă, apoi a început să ne întrebe de unde știm că acesta ar urma să candideze. După ce am închis apelul telefonic cu acesta, pe adresa redacției a sunat Maria Miron Sîrbu, solistă la Opera Națională Română din Iași, actuala soție a lui Mihai Sîrbu și fosta soție a lui Daniel Jinga, director general al Operei Naționale din București. După ce ne-a solicitat, la rândul său, să îi prezentăm sursele de informații, ne-a spus că soțul său „nu este o persoană publică”. Nu a comentat, nici ea, dacă Mihai Sîrbu s-a înscris sau nu la concursul organizat de Ministerul Culturii, însă sursele noastre confirmă și participarea acestuia.

Un fost solist din Iași neagă prezența printre candidați

Ultimul nume de pe lista „Ziarul de Iași” este cel al solistului Ricardo Nori. Acesta a fost unul dintre cei care s-a opus cel mai vehement lui Beatrice Rancea, înființând la momentul în care aceasta a fost manager la Iași și un sindicat paralel, pentru apărarea intereselor angajaților. Într-un final, acesta a plecat din opera ieșeană.

Contactat telefonic, acesta a negat vehement că s-a înscris la concurs. Deși sursele noastre spun că acesta ar fi unul dintre candidați, nu am putut confirma și la Ministerul Culturii această informație. Prin urmare, dacă Ricardo Nori nu este în cursă, există în momentul de față minimum cinci candidați care vor să devină manageri la Opera din Iași.

Conform calendarului concursului, în perioada 10-12 septembrie vor fi selectate dosarele, între 15 și 24 se analizează proiectele de management, iar pe 25 și 26 sunt programate interviurile cu comisia. Rezultatele finale le vom afla în 24 de ore după încheierea etapei de interviuri, cel mai probabil pe 27 septembrie, După această dată pot fi depuse și eventuale contestații.

Publicitate și alte recomandări video