(EXCLUSIV) Cum a fost prins “Lupul singuratic”? Traficantul de heroină nu avea încredere în nimeni: lucra absolut singur

Duminica (13 septembrie), ofiterii Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT Iaşi l-au prins în flagrant pe Neculai-Gabriel Vintila (41 de ani) din municipiul Iasi in timp ce revenea din Bucuresti avand asupra sa un numar de 22 doze de heroina. Drogurile de mare risc erau destinate comercializării in orasul Iasi.

Anchetatorii au descins si la locuinta acestuia unde au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara. Cu ocazia perchezitiei domiciliare au fost ridicate si alte tipuri de droguri, telefoane mobile, grindere, precum si alte mijloace de proba. Bărbatul a fost ulterior audiat, dar, potrivit unor surse oficiale, a refuzat să coopereze cu anchetatorii pâna în prezent.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, iar astăzi (luni) judecatorii au stabilit să fie arestat preventiv pentru trafic de droguri.

Neculai-Gabriel Vintila era cunoscut in mediul consumatorilor si dealerilor de heroina din Iasi ca “un lup singuratic” , dar care se deplasa singur in diferite zone ale tarii si inclusiv in Bucuresti de unde se aproviziona cu heroina pe care o aducea si o comercializa in municipiul Iasi.

Totodata procurorii care coordoneaza ancheta au descoperit ca barbatul are si un cazier impresionant cu fapte judiciare comise indeosebi in alte tari din UE printre care se regasesc furturile, spargerile de locuinte si talhariile.